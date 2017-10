Vähenenud töövõime ei vähenda töötahet

Osaühingu Osilia Takso juhatuse liige Tarmo Susi ütles, et nende firmas on vähenenud töövõimega inimesed tööle võetud dispetšeritena. «Kogemus on olnud väga positiivne ja mitte midagi halba ei saa öelda. Ei olegi aru saada, et inimese juures oleks midagi teistmoodi,» märkis Susi.

Ta lisas, et esimest korda võeti sellele tööle vähenenud töövõimega inimene 2015. aasta novembris ning seoses töömahu suurenemisega arvestati, et inimesi võetakse veel, tänaseks töötab Osilia Taksos dispetšerina kolm vähenenud töövõimega inimest.

