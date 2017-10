FOTOD: Kalevil on pooled jõulutooted valmis

Kokku plaanib Kalev jõuluajal turule tuua 723 tonni pühademaiustusi, sel huures nii vanu tuttavaid kui ka uusi tooteid. Sügis on kommivabrikus kõige kiirem aeg, sest valmistatakse ette jõuluperioodiks.

Kalevi kommunikatsioonijuhi Ruth Rohti sõnul on Kalevis kolm perioodi, mil tullakse välja erikollektsiooni uute toodetega – jõulud, sõbrapäev ja kevadpühad. «Kevadpühade all on siis nii lihavõttetooted kui ka lihtsalt uued tooted, mis ei ole otseselt seotud lihavõtetega,» sõnas Roht. «Muidugi jõulusortiment on kõige suurem.» Uusi tooteid tuleb turule ka väljaspool neid perioode.

Kalev tuleb igal aastal pea kahekümne uue tootega. «Mingid tooted väsivad ajad ära, need lähevad välja ja tulevad uued maitsed peale,» märkis Roht. Kalevi tooted jagunevad kahte kategooriasse – klassikalised (nostalgilised) tooted, millega on pea kõik üles kasvanud, ja uuemad tooted, mis aeg-ajalt vahetuvad.

Uued maitsed tuuakse turule pärast ideekorjet. «Nimekiri on pikk, sealt valitakse välja umbes kolm-neli erinevat kombinatsiooni ja siis hakatakse neid ka füüsilise tootena tegema,» sõnas Roht. Pärast tootmist toimuvad degusteerimised, kus palutakse proovijatel hinnata erinevaid omadusi nagu maitse ja konsistents. «Kui on marjad, siis kas on piisavalt marju või vähe,» tõi Roht näitena. Läbi degusteerimise selgub ka maiustus, mis hiljem ka turule jõuab.

«Tootmisel oleks muidugi kõige lihtsam, kui tootevalikus oleks üks komm ja üks šokolaad ja siis nad toodavad seda hommikust õhtuni» naeris Roht. «Kõige ajamahukam ongi sordivahetus, sest liinid tuleb ära puhastada ja uued režiimid peale panna.» Seetõttu toodetaksegi päevas ühel liinil vaid ühte või kahte sorti komme. «Tootmisplaan tuleb teha nii, et ühte sorti saaks pikalt toota,» kommenteeris Roht.

Kõige populaarsemad Kalevi tooted on Rohti sõnul vanad klassikalised ja nostalgilised maiustused nagu Tiina, Ananassi või Teekonna kommid ja ka Kalevi, Kalevipoja ja Annekese šokolaaditahvlid.