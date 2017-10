Munade hind võib lähikuudel märkimisväärselt tõusta

Muna on praegu aastatagusega võrreldes umbes kümnendiku võrra kallim, Eesti suurima munatootja, Eggo kaubamnärki kasutava Dava Foods juhatuse liige Vladimir Sapožnin ütles ERR-ile, et senine hinnatõus on aga alles «köki-möki».

«Ma võin öelda seda, et Saksamaa vabaturul on tööstuslik muna, mis läheb munapulbrite ja -masside tootmiseks, mida omakorda kasutavad pagaritöökojad ja hotellid, tõusnud augusti lõpust alates 85 protsenti,» lisas Sapožnin.

Tema sõnul jaekaubanduses hinnatõus nii suureks ei kujune, kuid lihavõteteks peaks muna hind Eestis tänasega võrreldes kallinema veel 20-30 protsenti.

Munade kallinemise põhjuseks on «mürgimunade» skandaal, mis seisnes pestitsiidi fiproniiliga saastunud Hollandi munade müümises 14 Euroopa riigis ja ka Aasias.

Loe lähemalt ERR uudistest.