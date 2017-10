Graafik: kui palju erinevad sigarettide hinnad Eestis ja Lätis?

Võrdlesime Eestis Maxima ja Selveri veebilehtedel olevaid sigarettide hindu Läti alkoholipoodide tubakatoodete hindadega ja selgus, et teatud margid, peale Chesterfieldi, olid Lätis odavamate hindadega.

Täna avaldatud KPMG uuringu seisis, et Lätist on järjest rohkem asutud sigarette Eestisse tooma. Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni juht Taavi Salumets kommenteeris, et muret on asunud tekitama Eestis ilmselt Lätist ostetud tubakatoodete maht, mis kasvas eelmisel aastal 18 protsenti. «Selle põhjuseks on kasvavad käärid Eestis ja Lätis müüdavate tubakatoodete hindade vahel, mis on kasvanud 35 sendini paki kohta,» ütles Salumets.

Vaata hindade erinevust graafikust.