Uus lastekaitseseadus lubaks vägivaldseid videomänge mängida ka alaealistel

Ligi pool aastat on tarbijakaitseamet ja sotsiaalministeerium arutlenud videomängude vanusepiirangute kohta ja nüüd on jõutud ettepanekuni, et Eestis võetakse kasutusele PEGI (üleeuroopalise mänguteabe süsteem) soovituslikud vanusepiirangud, kuid on jäetud sisse ka võimalus, et 18-aastastele mõeldud mänge saavad mängida ka nooremad.

Sotsiaalministeeriumil on valminud mõttepaber, millega tahetakse alustada arutelu, kuidas peaks riik reguleerima alaealistel vägivaldsete videomängude mängimist, kirjutab tehnikaportaal Geenius.

Mõttepaberi loomise üheks ajendiks oli juunis Eesti e-spordi eestvedajate loodud petitsioon, millele oodati ministeeriumi vastust.

Töö käigus on ministeerium jõudnud ettepanekuni, kus lastekaitseseaduse § 25 lõikele 1 võiks lisada täpsustuse, mis reguleeriks esimest korda Eestis ära videomängude vanusepiirangud, mis oleksid edaspidiselt seotud üleeuroopalise mänguteabe süsteemiga (PEGI). Ettepaneku on mänguhuvilistele edastanud sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialisti Elise Nikonov.

