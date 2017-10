Nendes asukohtades on maailma kõige kallimad toidukorrad

ÜRO ja krediitkaardifirmaga Mastercard koostöös valminud uuringu järgi selguvad mitmed kohad ülemaailma, kus söömine võib maksma minna kohalikus vääringus enam kui näiteks teenib keskmiselt kohalik tööline päevas.

New Yorkis maksab näiteks üks serveering riisi ja ube umbes 1,20 dollarit, mis on 0,6 protsenti kohalikust keskmisest päevasest sissetulekust. Võrreldes aga Lõuna-Sudaaniga, maksaks seal sama toidukord keskmiselt ühe ja poole päeva sissetuleku, vahendab CNN.

Järgnevas viies asukohas on uuringu andmetel kohaliku keskmise sissetuleku järgi ühe toidukorra ostmine kõige kallim maailmas. Toidu hind dollarites on tuletatud kohaliku keskmise päevapalga asetamisest võrdelisse suhtesse New Yorki keskmise päevateenistusega.

Lõuna-Sudaan: üks toidukord maksab 321,70 dollarit võrreldes New Yorki keskmise päevase sissetulekuga (155 protsenti Lõuna-Sudaani keskmisest päevasest sissetulekus). Nigeeria: 200,32 dollarit võrreldes New Yorki keskmise päevase sissetulekuga (121 protsenti Nigeeria keskmisest päevasest sissetulekust). Deir Ezzor, Süüria: 190 dollarit New Yorki keskmise päevase teenistusega võrreldes (115 protsenti keskmisest Süüria päevasest sissetulekust). Malawi: 94,43 dollarit võrreldes New Yorki keskmise päevase sissetulekuga (45 protsenti Malawi keskmisest päevasest sissetulekust). Kongo Demokraatlik Vabariik: 82,10 dollarit võrreldes New Yorkiga (40 protsenti Kongo keskmisest päevasest sissetulekust).

Alates märtsist vaevlevad ÜRO andmetel rohkem kui 20 miljonit inimest, sõjast räsitud regioonides Lõuna-Sudaanis, Jeemenis, Somaalias ja Nigeerias näljahäda käes. «Uus toidu-uuring on karm meenutus sellest, kuidas konflikt võib luua riigis julma ebavõrdsuse toidu juurdepääsu osas,» ütles ÜRO Maailma Toiduprogrammi tegevjuht David Beasley.