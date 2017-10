Maxima alustas hinnasõda: 1000 toote allahindluseks investeeritakse neli miljonit eurot

Täna peetud pressikonverentsil teatas Maxima Eesti tegevjuht Vygintas Šapokas, et tõusev inflatsioon sööb ära tarbijate palga tõusu ja vähendab jaekaubanduse ostumahte. Šapokase sõnul kasvab jaekaubandusturg ainult inflatsiooni arvelt, kuid ostumahud on languses. «See pole hea ei meile, meie tarnijatele ega tootjatele, sest me müüme järjest vähem,» ütles tegevjuht.

Šapokas sõnab, et Eestis on inflatsioonikeeris ja sellest pääsemiseks algatasid nad pikaajalise programmi, millega alandatakse ja külmutatakse tuhande toote hinnad. «Me teeme seda selleks, et tõsta ostumahte ja teha tarbijate elu natuke paremaks.»

Keskmine allahindlus on toodetel 15 protsenti. Maksimaalselt on toodete hindu alandatud 50 protsenti ja minimaalselt seitse protsenti. Maxima kommertsdirektor Kristina Mustonen sõnab, et umbes 10 protsenti toodetest on koguni 40 protsenti allahinnatud.

Maxima operatsioonide direktor Marko Põder ütleb, et tegu pole kampaaniaga, mis kestaks nädal või kaks vaid uued allahindlused kestavad kuni programmi lõpuni ja hetkel on see plaanitud umbes üheks aastaks. «Mis edasi toimuma hakkab sõltub juba kliendi tagasisidest ja turul toimuvast.»

Põder kirjeldas, et allahindlus on võimalik tänu protsessidele, mis on lihtsustunud, efektiivistunud ja automatiseerunud. «Sellest lähtuvalt on püsikulud teatud protsessi lõikudes, eriti tarneahelas, paranenud märkimisväärselt ja sealt on tekkinud lisaressurss, mille me oleme otsustanud oma eelarve protsessides investeerida antud programmi ja jutt on neljast miljonist eurost,» ütles operatsioonide direktor.

Arendatud on ka tarneahela mudelit ja kohaletoimetamist antud programmi ja kampaania toodetele, et see liiguks järjest paremas suunas. «Meie jaoks on ülimalt tähtis et me suudaksime tagada kliendile igapäevaselt allahinnatud toodete saadavuse, sest siis reaalselt sünnib ka nende jaoks see hinnavõit,» ütles Põder.

Maxima Eesti operatsioonide direktor lisas, et 1000 valitud toodet on võetud vastavalt klientide eelistusele, aga kuna iga kliendi tarbimine on erinev, siis on ka iga kliendi võit erinev. Kõik muudetud hinnad on edaspidi tähistatud suuremate ja uute siltidega, millele on hind punaselt märgitud.

Mõnede allahinnatud toodetena tõi kommertsdirektor Mustonen välja näiteks Borjomi mineraalvee kuuspaki, mis varem maksis 8,96 ja nüüd maksab 5,99 eurot ning 200g šokolaadi, mis enne allahindlust maksis 1,79 eurot kuid nüüd 0.99.

Põder lisas, et kampaania eesmärgiks, lisaks kaupluste tegevusele, on ühiskonnas selge diskussiooni tekitamine antud teemavaldkonnas ja kui kampaaniaga tulevad kaasa ka teised jaeketid, on see igatahes positiivne, sest sellest võidaksid siis kõik Eesti tarbijad.

Rimi ostudirektor Margus Amor leiab, et inflatsiooni mõjutamiseks on siiski vaja rohkem osapooli, kui jaekaubandussektori tegevused ja et Eesti tarbijad ei peaks muretsema. «Eesti jaekaubandusturu tihedas konkurentsis hoiavad jaeketid üksteise hindadel silma pidevalt peal, samas, hinnastrateegia loob iga jaekett endale ikkagi ise. Konkurentide tegevus seda otseselt ei mõjuta,» ütleb Amor.