Odavmüügikett Lidl tuleb turule pohmakavaba orgaanilise vahuveiniga

Orgaaniline prosecco Spumante, mida on toodetud piiratud koguses, jõuab poeriiulitele Inglismaal 12. oktoobril. The Independent sõnab, et tõenäoliselt on uus vahuvein suur hitt iga-aastastel firmade jõulupidudel ja müüakse kiirelt välja.

Eksperdid pole samas tootes veendunud. Lidl ütleb, et keldreid, milles jooki toodetakse, puhastatakse taaskasutatava veega ja viinamarjaistandustes ei kasutata keemilisi väetisi, herbitsiide, pestitsiide ja insektitsiide. Lisaks ei kasutata orgaanilises prosecco's nii suures koguses sulfitsäilitusainet, mis tavaliselt hoiab veini kauem värskena, ja seetõttu on vähemtõenäoline joomisjärgsel hommikul pohmakaga ärgata.

Veinist tingitud pohmelust on seostatud tavaliselt vääveldioksiidiga, kuid arvatakse, et see ei pruugi nii olla. Uuringute alusel võivad pohmelli põhjuseks olla histamiinid, tanniinid või alkohol ise.

Veiniekspert Anna Spooner vastas The Independentile, et madala sulfiiditasemega vein pole mingi imenektar, mida lõputult juua võiks. «Kui jood seda piisavalt palju, on sul järgmisel päeval paha olla ja enamik inimesi, kes pole sulfiidi suhtes tundlikud, ei tunne järgmisel hommikul mingit vahet.»