Maailmas enim kaubeldud vilja kasvatus on ohus

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon ning nende partnerid on käivitanud globaalse programmi, millega vajatakse 98 miljonit dollarit, et tagasi hoida ja toime tulla uue tüve troopilise seenhaigusega Fusarium Wilt ehk Tropical Race 4 (TR4). Nakkav haigus võib aastaid pinnases pesitseda ja võib edasi kanduda erinevatel viisidel, näiteks nakatunud tööriistade, vee, kingade või masinate kaudu, teatab organisatsioon pressiteates.

Haigus avastati esimest korda 1990. aastal ja on praeguseks tuvastatud 19 istanduses kokku 10 riigis.

Globaalse programmiga sihitakse 67 riiki, et tulla haigusega paremini toime ja takistada selle levikut. Ilma kordineeritud sekkumiseta ennustavad teadlased, et haigus võib mõjutada kuni 1,6 miljonit hektarit istandusi aastaks 2040. See tähendab, et mõjutatud oleks üks kuuendik ülemaailmsest banaanikasvatusest, mille aastane väärtus on umbes kümme miljardit dollarit.

Mis haigusega on tegu?

Fusarium Wilt ehk TR4 on uus tüvi seenhaigusest, mis laastas banaaniistandusi varajasel 20. sajandil ja põhjustas rohkem kui 2 miljardi dollari väärtuses kahju ning haiguse tulemusena asendati Gros Michel banaani tüübid Cavendishi sordiga, kuna see oli haiguse eelmisele tüvele immuunne.

TR4 mõjutab hetkel ligi 100 000 hektarit istandusi ja mõjutab peamiselt Cavendishi banaani, mis moodustab poole kõigist hetkel kasvatatud banaanidest. Kuigi banaanil on suur roll globaalsel turul, tarbitakse 85 protsenti toodangust regioonides kohapeal.

Nakatunud taimedel ilmnevad kollased lehed, mis lagunevad ja moodustavad kirme taime alumises osas. Seenhaigus on kergelt leviv ja võib pinnases kümneid aastaid pesitseda.