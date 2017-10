Itaallased lõid pasta, mis leevendab südameatakke

Värskelt avaldatud uuringus väidavad Itaalia meditsiiniuurijad Scuola Superiore Ant’Anna Eluteaduste instituudist Pisas, et on arendanud välja erilise odrajahuga rikastatud pastasordi, mis soodustab uute veresoonte loomet kehas, vahendab The Local.

Oder sisaldab ainet nimega beta-glükaan, mis on teatud oma omaduse poolest aidata kehal luua uusi veresooni, mis võivad töötada kui «looduslik ümbersõit» südameataki korral, arvavad uurijad.

Teooria testimiseks toitsid uurijad odrajahuga rikastatud pastaga hiiri ja tekitasid neile südameveresoonkonna vigastusi. Uurijad leidsid, et odrajahuga toidetud hiired jäid märksa tõenäolisemalt ellu kui hiired, keda toideti tavalise pastaga. Lisaks olid tavapastaga toidetud hiirte südamed palju rohkem kahjustada saanud, kui odrapastaga toidetud hiirtel.

«See on esimene kord kui looduslik ümbersuunamine on esile toodud toiduainetega nagu odrajahupasta beta-glükaaniga,» ütles peauurija Vincenzo Lionetti Ansa uudisteagentuurile.

Uurimisgrupp loodab, et rikastatud pasta tõestab end sõbrana inimese südamele.