Kas facebookis tööandja suhtes ebasobiv käitumine on piisav põhjus lahtilaskmiseks?

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu selgitas, et tööandja võimalused selles osas, mida teha pärast sotsiaalmeedias valesti käitumise tuvastamist, taanduvad sellele, mida ta töötajalt nõudnud on ja kuidas teda teavitanud on, vahendab tehnikaportaal Geenius.

Näiteks võib ta töötajat hoiatada, et korduva rikkumise korral on ta sunnitud töölepingu üles ütlema. Kui aga rikkumine on väga oluline ning reaalne kahju on juba tekkinud, siis võib tulemuseks olla töölepingu erakorraline lõpetamine töötajapoolsete kohustuste rikkumise tõttu.

Kui aga töötaja peaks arvama, et töösuhe lõpetati sotisaalmeedias nähtu põhjal, kuid vastavasisulist vestlust polnud enne olnud, siis saab asja vaidlustada.

