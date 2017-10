Google aitab lapse nutimaailmal silma peal hoida

Family Link on Google vanemliku kontrolli rakendus androidi seadmetele. Tarkvara lubab vanematel hallata rakendusi lapse telefonis, seada ajalimiite telefonikasutuseks või uneajaks. Rakendus on saadaval nii iOSile kui androidile, kuid on spetsiifiliselt mõeldud haldama lapse androidiga telefoni.

Esimest korda märtsis avalikustatud rakendus lubab blokeerida või lubada rakendusi, sarnaselt iCloudi jagamisteenusele «Ask» ja vanematele esitatakse iga nädala või kuu lõpus raport, kust leiab, millega nende laps telefonis tegelenud on ja millised on tema kasutamisharjumused.

Rakendusega on võimalus filtreerida sisu, mida laps internetis näeb, läbi Google ja Google Chrome otsingumootori, kuid puudub üldine filter nagu mõnel sarnasel kolmanda osapoole poolt tehtud rakendusel. Family Link rakendusega on võimalik kontrollida ükskõik millist androidi seadet, mis töötab Android 7.0 või kõrgemal versioonil, samas kontrollijal peab olema vähemalt android 4.4 või iOS9 operatsioonisüsteem.

Rohkem infot leiab rakenduse kodulehelt.