Mängud, mida perega jõulude ajal mängida

Postimehe tarbijatoimetus reastas koos BrainGames ja Rahva Raamatu abiga kümme mängu, mis jõulude ajal perega mängimiseks sobivad:

1. Carcassonne

Lauamäng «Carcassonne» on maailmakuulus strateegiamäng kogu perele, kus mängijad tõmbavad ruudukujulisi kaarditükke ja panevad nendest kokku mänguvälja, ehitades linnu, põlde, maanteid ja kloostreid. Carcassonne on lihtne strateegiamäng, mille õppimiseks kulub viis minutit, mille ülesseadmine ei võta palju aega ja mis kulgeb ladusalt algusest lõpuni. Mängijad võtavad virnast kordamööda ruudukujulisi kaarditükke ja asetavad neid nii, et linnad ühenduksid linnadega, maanteed maanteedega jne. Mängijad võivad kuulutada linnu, maanteid, kloostreid ja põlde enda omadeks, asetades neile mängunuppe. Carcassonne toob alati kaasa palju üllatusi, sest mänguvälja kuju muutub mängu ajal pidevalt.

2. Pandemic

Pandemic on koostöömäng, milles kaotavad või võidavad kõik mängijad koos. Kell tiksub ning puhangud ja epideemiad lisavad haiguste levikule hoogu. Oluline on leida kõigi nelja haiguse ravi õigeaegselt, et päästa inimkond. Ravige haigusi enne nende levikut, kohtuge kaartide kogumiseks, leidke haigustele ravi! Iga vooru ajal ilmuvad välja uued nakkuskolded ja võib tekkida haiguspuhang.

3. Codenames

Seltskonnamängus «Codnames» teavad kahe vastaspoole luureülemad 25 agendi salajasi identiteete. Nende meeskonnaliikmed teavad ainult agentide varjunimesid. Tiimid võistlevad selles, kes suudab kõik oma agendid esimesena üles leida. Luureülemad annavad ühesõnalisi vihjeid, mis võivad viidata mitmele laual olevale sõnale. Nende meeskonnaliikmed püüavad ära arvata õiget värvi sõnu, vältides samal ajal vastasmeeskonna omi. Ja kõik püüavad eemale hoida palgamõrvarist.

4. Catan

Lauamängus Catan üritavad mängijad saada juhtivaks jõuks Catani saarel, ehitades külasid, linnu ja maanteid. Igal käigul veeretatakse täringuid, et määrata, milliseid ressursse saar toodab. Mängijad hangivad neid ressursse – puitu, vilja, telliseid, lambaid või kive, et arendada oma tsivilisatsiooni ja koguda mängu võitmiseks 10 võidupunkti

5. Mimiq

Mimiq on mäng, mis on ühtlasi lõbus, kiirelt omandatav, arendab laste tähelepanelikkust ning pärjatud mitmete auhindadega. Mängu eesmärgiks on koguda kokku kolmesed kolmplektid. Kaardid ei vaheta omanikku mitte pimesi võttes nagu kõigile tuttavas «Mustas Notsus» vaid soovitud kaarti tuleb «küsida» ehk teha järgi kaardil kujutatud näoilmet. Sobilik alates 4ndast eluaastast.

6. iKnow

Üsna sarnane "Kust ma seda kuulsin" mängule, kuid tsitaatide asemel saavad mängijat kolme vihje abil ära arvata kas mõne sündmuse, toote, inimese,

7. Eesti mälumäng

Vabariigi 100-nda sünnipäeva puhul ilmunud “Eesti mälumäng” sobib kõikidele mälumängu huvilistele alates 12. eluaastast. Ei ole hullu kui kohe vastust ei tea- igale küsimusele on ka valikvastused olemas, mis teevad mängu lihtsamaks.

8. Kogu pere Reaalsuskontroll

See mäng on abiks üksteise tundmaõppimiseks. Saad teada, mida pereliikmed Sinust tegelikult arvavad. Mäng on Reaalsuskontrolli sarjast ehk kui oled varem mänginud eelnevaid mänge, ei ole Sulle miskit üllatuseks. Eelnevad mängud sobisid rohkem täiskasvanutele.

9. Elektroonilise pangaga Monopoly

Monopoly on olnud aastakümneid üks populaarsemaid mänge. Pea iga lapsevanem on vähemalt korra Monopoly mänginud. Ajajooksul on mäng uuenenud ja lisandunud on uusi mängunuppe. Kui eelnevad Monopolyd võisid tunduda ajamahukad siis uue Monopoly puhul jääb ära paberrahaga jändamine. Kasutusel on uudne elektrooniline pangasüsteem ning mäng kulgeb märksa kiiremini. Renti saab hakata küsima niipea kui kinnisvara on ära ostetud või oksjonil enampakkumisena soetatud.

10. Imagine

Imagine on Aliase laadne mäng. Ainult, et siin ei ole lubatud häälitseda ega rääkida. Seletamisel on abiks läbipaistvad kaardid, mida saab omavahel kombineerida, liigutada jms, et arvajatele sõnu selgitada. Juhul kui selgitaja jääb sõnaga hätta, võib ta valida nimekirjas olevatest eelmise või järgmise sõna. Karbil soovitus: 12+ vanustele