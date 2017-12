Kui pikalt on poed avatud pühade ajal?

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul on Rimi kauplused pühade ajal avatud tavapärasest lühema graafikuga. «Mõned kauplused on ka 25. detsembril ja 1. jaanuaril suletud,» sõnas ta. «Otsus on tehtud vastavalt kaupluste asukohale ja eelnevate aastate kogemusele tuginedes.»

Batsi sõnul tugines otsus mõned poed aasta esimesel päeval lahti hoida ja teised kinni panna, tõenäoliselt kogemusel, kuidas eelnevatel aastatel on sel päeval külastajaid jagunud. «Võin varasema kogemuse põhjal öelda, et iga aasta vaadatakse see otsus uuesti üle,» kinnitas ta. Kui suuremad poed avatakse 1. jaanuaril keskpäeval, siis mõned väiksemad poes nagu näiteks Tornimäe ja Tartu kesklinna mini-Rimi on pühade ajal sootuks suletud.

Prisma kommunikatsioonijuht Pirelt Lankotsa sõnul on Prisma kauplused pühade ajal avatud vastatavalt graafikule. 24.12 ja 31.12 on poed avatud 8–21 ning 1. jaanuaril 12–23. «Muudel päevadel (on poed avatud – toim) normaalselt 8–23ni, sest soovime ikka oma klientidele harjumuspäraselt kättesaadavad olla,» selgitas Lankots ja lisas, et vaid kauba kojuveoteenus on tulenevalt DPD-süsteemist 24.12 ja 1.01 suletud.

«Eelnevate aastate kogemusest lähtuvalt saame kinnitada, et 1. jaanuaril külastab Prisma kauplusi keskmiselt vähem inimesi,» nentis Lankots, kuid lisas, et kauplusi hoiavad nad siiski lahti, sest senine kogemus on näidanud, et 1. jaanuaril tulevad linnadesse just need linnadesse aastavahetust veetma tulnud inimesed, kel kodu kaugemal või lihtsalt linnainimesed, kel kodune külmkapp tühi. «Ostetakse just toidukaupu ja soovitakse poest kiiresti oma kaubad kätte saada,» sõnas ta.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on Coop Eesti 19 piirkondlikku ühistut on planeerinud oma kaupluseid pühade ajal avada erinevalt. «Iga Coop Eesti ühistu teeb kaupluste lahtiolekuaegade otsuse oma kohalike klientide ootustele ja harjumustele vastavalt ning arvestades samal ajal ka sellega, et meie inimesed saaksid lähedastega pühasid tähistada,» selgitas Miido.

Selveri kommunikatsioonispetsialisti Karl-Villiam Vasariku sõnul on Selveri jaoks on väga oluline, et kõik nende töötajad saaksid pühade ajal võimalikult palju aega enda peredega koos veeta. «Jõululaupäeval on üle Eesti kõik Selveri kauplused avatud kella 19.00ni õhtul. Esimesel ja teisel jõulupühal on kõik Selveri kauplused avatud 9.00–21.00 samuti on kella 21.00ni kauplused avatud 31. detsembril,» rääkis ta. «Eelnevatel aastatel oleme täheldanud, et paljud inimesed soovivad siiski uue aasta esimesel kalendripäeval toidupoes käia ja seega otsustasime sellel aastal enda kaupluste uksed avatuks jätta.» 1.jaanuaril on Selveri kauplused üle Eesti avatud kella 12.00–21.00.