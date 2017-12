Loe, kas ka sina oled oma jõulukuuske valesti ehtinud?

Meil kõigil on omad jõulutraditsioonid, eriti kui tegu on jõulukuuse ehtimisega. Austraalia väljaanne News.com.au kirjutab, et tõenäoliselt riputavad paljud meist jõulutulesid kuuse ümber valesti.

Disainer Francesco Bilotto kirjeldab, et traditsiooniline meetod tulede paigutamiseks on horisontaalsete ringidena ümber puu, kuid selleks on ka parem viis.

Ta väidab, et tulesid tuleks paigutada vertikaalselt, sest nii ei haju tulede kuma kuuse tüve juures ära. Francesco sõnab, et kui ehid kuuske vertikaalselt, siis särab terve puu alates tipust kuni jalani. Lisaks on disaineri sõnul hiljem lihtsam kuuselt tulesid nii eemaldada.

Selleks, et võtta viimast oma jõulukuusest, tuleks alustada tulede paigutamist puu tipust, paigutades sinna toitekaablita tulede osa ja liikuda tuledega otse alla, kuni oksad lõppevad. Seejärel tuleks liikuda seitse kuni kümme sentimeetrit paremale ja liikuda tuledega uuest puu tippu. Protsessi tuleks korrata kuni terve puu on tuledega kaetud.

Selleks, et puu keskmine osa ka säraks, tuleks kõige sädelevamad ja läikivamad ehted paigutada sügavamale puu okstele, et nad peegeldaks tulede valgust.