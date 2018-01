Kuidas huulepulga jälgi riietelt maha saada?

Huulepulkvõib pidustuse ajal muuta välimuse täiuslikuks. Kui huulevärv aga riietele peaks saama siis võib ta palju peavalu valmistada. GoodHousekeeping.com on välja toonud lahenduse, kuidas erinevatelt materjalidelt huulpulga jälgi maha saada.

Riided

Alusta sellest, et kraabi maha kogu üleliigne huulepulk (võib proovida ka kleeplindi kasutamist, et väiksemaid tükke kätte saada). Seejärel pane riie likku ja kasuta plekieemaldid. Mida varem sul õnnestub plekk likku saada ja vahendit kasutada, seda kiiremini see mõjub. Kui eelpesu ei aita, siis proovi kasutada käsna ning keemilise puhastuselahustit.

Vaip

Ka siin tuleks alustada üleliigse huulepulga maha kraapimisega. Seejärel tupsuta märja ja keemilise puhastuslahustiga töödeldud valge lapiga plekki. Jätka oma tegevust seni, kunu plekk kaob.

Kui plekk ei kao, siis sega kokku üks supilusikatäis nõudepesuvahendit ühe supilusikatäie äädikaga ja tupsuta plekki saadud seguga. Hiljem tupsuta külma veega ja kuivata.