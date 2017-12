Eakad hindavad telefonide juures lihtsust ja suhtlemisvõimalusi

Rootsi mobiiliettevõtte Doro kategooriajuhi Jörgen Nillsoni on turul siiski vähe neid telefone, mis on konkreetselt vanemale generatsioonile suunatud. «Suuremas osas tööstusriikides on +65-aastaste osakaal 20 protsenti populatsioonist, mis on poole rohkem, kui seda oli 1950ndatel,» sõnas Nillson. «2040. aastaks on ennustatud, et vanemaealiste osakaal moodustab kolmandiku populatsioonist, kuid mõned ettevõtted näevad siiski oma toodete sihtgrupina vaid noori inimesi ja ei leia, et vanurid on väga huvitav sihtgrupp.»

Nillsoni sõnul tundub, nagu näeksid mõned ettevõtted vanemaealiste sihtgruppi ikka veel torisevate ja tõredate vanuritena. «Samuti ignoreerivad nad vanemaealiste järjest suurenevat populatsioon ja keskenduvad oma tootearenduses vaid noortele,» märkis Nillson ja lisas, et seetõttu ei käsitleta eakamate vajadusi tooteid välja töötades.

Nuputelefonid. | FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

«Kuigi tänapäeva seeniorid on tervemad ja elavad kauem, on neil siiski mõned väljakutsed, mis kaasnevad vanusega,» selgitas ta ja tõi näitena kuulmis- ja nägemusraskused. Kuulmisraskuste puhul on tihti probleemiks kõne eristamine mürarikkas keskkonnas või helisuuna kindlaks määramine. Nägemisprobleemide puhul toob Nillson välja vähenenud võime eristada erinevaid värve ja heleduse tasemeid ning raskusi näha nii lähedal kui ka kaugel asuvate objektide peeneid detaile. «Loomulikult võib ka noortel mõningaid kuulmis-ja nägemisprobleeme olla, kuid vanuse kasvades teeb aeg oma töö,» sõnas Nillson.

Kategooriajuht märkis, et vanemaealistele mõeldud telefone disainides pööratakse erilist tähelepanu materjalidele ja pinnatöötlusele, et telefoni oleks võimalikult mugav kätte haarata, hoida ja käsitseda. «Lisaks püüame vältida teravate servade ja nurkade kasutamist, kasutades pehmeid elemente,» sõnas ta ja tõi näitena klaviatuuri, kus on suurelt ja selgelt välja toodud numbrid ja funktsioonid.

Ka helikvaliteedile pööratakse üsna palju tähelepanu. «Paljud arvavad, et see tähendab lihtsalt helitugevust, kuid see pole kaugeltki vaid nii,» sõnas Nillson «Kui inimesel on kuulmiskahjustus ja ta lihtsalt suurendab helitugevust, siis kohandub kõrv sellega ja lõpuks pole sellest enam kasu.» Mehe sõnul seisab trikk helis.

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi sõnul on sellel generatsioonil, kes nüüd hakkab pensionile jääma, pikk telefoni kasutamise kogemus olemas. «Nende jaoks ei ole enam määrav, et see peab olema nuputelefon,» sõnas ta ja märkis ära, et paljud vanemaealised küsivad esindusse telefoni vahetama tulles just sellist telefoni, millele saab kas Skype'i või mõne teise suhtlusrakenduse peale laadida. «Nad ikkagi hindavad seda, et saaksid suhtlust või ühendust hoida pildi ja heliga. Nuputelefoniga on see natukene keerulisem, aga Skype on täiesti tasuta.»

Nutitelefonid. | FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Telia Viru keskuse esinduse juhataja Janek Eliase sõnul hindab eakam inimene telefonil järgmisi omadusi: ekraani suurust, lihtsust, hinda, vastupidavust ja eestikeelset telefonimenüüd. Tihti soovitavad nuputelefonilt nutitelefonile üleminekut nooremad pereliikmed.

Väga palju loeb vanemaealisel nutitelefoni valides isiklik kogemus. «Eeldada ei tohi, oleme isegi siin oma kogemuse põhjal heas mõttes ämbrisse sattunud,» sõnas Elias ja tõi välja korra, kui nuputelefoni kasutaja tuli esindusse uut telefoni otsima, endal kotis tahvelarvuti. Sellisel juhul on Eliase sõnul kliendile mõistlikum kohe nutitelefone tutvustada, kus nuputelefoni ja tahvelarvuti funktsioonid ühtivad.