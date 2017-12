Nutellaga Oreod ei ole enam kaugel

Kuigi Oreo ei ole ametlikult Nutellaga koostööd tegema hakanud, et uut maitset välja tuua, on maiasmokad uudisest ärevil, vahendab Independent.

Esimest korda hakkas levima kuuldus uue maitsega küpsistest oktoobris, kui Instagrami kasutaja thejunkfoodisle, konto, mis jagab uusi tooteid rämpstoidumaailmast, lisas pildi šokolaadikreemi täidisega Oreodest.

Nüüdseks on see avalik. PopSugari andmetel on Oreo kinnitanud šokolaadikreemi Oreo küpsiste tuleku ja neid saab osta alates järgmise aasta esimesest päevast.

Lisaks šokolaadikreemi täidisele tuleb küpsistetootja välja ka teiste maitsetega, nagu näiteks Piña Colada ja kirsikoola. Piña Colada küpsised sisaldavad kookose-ananassi täidist, kirsikoolaküpsise vahel saab maitsta punavalget kreemi paugukommiga.