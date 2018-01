Miks ei tohiks keedetud muna mitte kunagi mikrolaineahju panna?

Hiljuti kaebas mees ühe USA restorani kohtusse, kuna kõvaks keedetud muna, mida talle pakuti, plahvatas ta suus ja kahjustas kliendi sõnul ka tema kõrvu, vahendab news.com.au. Vaidlus lahendati kohtus, kuid teadlasi hakkas juhtum kummitama.

Portaali IFL Science sõnul alustasid teadlased videokeskkonnast YouTube, kus on hulganisti videoid mikrolaineahjus plahvatavatest munadest. Lähemalt uurides selgus, et kui suur osa mune plahvatas ahjus küpsemise ajal, siis umbes 30 protsenti mune plahvatas alles siis, kui neil tekkis kokkupuude mõne terava objektiga, näiteks noaga.

Leiti, et kui muna plahvatab, siis tekitab ta pea sama kõva lärmi kui äikeselöök või mootorsaag, kuid kuna vali heli on hetkeline, siis ei usu teadlased, et see võiks sööja kõrvakuulmise viia. «Võimalus, et plahvatav muna kahjustaks kuulmist, on üsna väike,» sõnas teadlane Anthony Nask. «See on umbes nagu mängida munaruletti.»

Teadlaste sõnul võib plahvatuse munas esile kutsuda ülikõrge temperatuuri saavutanud valk.