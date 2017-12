Kuidas rahvarohkes baaris esimesena jook kätte saada

Kui tipptunnil baari siseneda, võib tunduda, et jooki on võimatu tellida. 35-aastane Põhja- Londonist pärit anonüümseks jääda sooviv baarmen avaldab saladuse, kuidas ta on saanud teistes baarides pikas järjekorras esimesena joogi tellida.

Nimelt korjab londonlane enne baariletile lähenemist laudadelt tühjad klaasid kokku ning hakkab alles siis leti poole liikuma, paludes inimesi end mööda lasta, justkui oleks tegu oma töötajaga, kes on mustad klaasid kokku korjanud.

«Õppisin selle triki selgeks muusikabaaris töötades, kus inimesed olid koondunud leti äärde ning tahtsid jooke tellida. Otsisin kokku kõik mustad klaasid, mis leidsin ja viisin need baarmeni juurde. Inimesed tõmbusid mind nähes kahte lehte, et mind mööda lasta,» kirjeldas ta.

Londonlane lisas, et hiljem hakkas seda trikki ka teistes baarides kasutama ning see toimis. «Peaasi on olla ise enesekindel ja väldi silmkontakti teiste klientidega. Mine letini, telli ja tule ära,» õpetas ta.