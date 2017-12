Halb uudis prosecco-sõpradele: vahujook kahjustab hambaid

Uuringud näitavad, et paljude lemmikvahuvein kahjustab hambaid, hakates neid lagundama.

Itaalia vahuvein on tuntud happelisuse, mullide, alkoholi- ja kõrge suhkrusisalduse poolest. Paljud plaanivad aastavahetuse pidustuste ajal just prosecco’t juua. Oral Health Foundationi hambaarsti tehtud uuring võib aga need plaanid segi lüüa.

Nimelt jättis hambaarst muidu terve inimhamba 14 päevaks prosecco sisse. «Kui võtsid hamba pärast prosecco’s ligunemist kätte, muutus ta mu sõrmede vahel kriidisuguseks pulbriks,» sõnas ta. «See oli üllatav ning selge, et hammas vajab pärast prosecco-rünnakut ulatuslikku taastamist.»

«Prosecco kõrge suhkrutase ja happeline koostis tekitab hammastel erosiooni. Kui keegi plaanib jõulude ajal terve päev vaid prosecco’t tarbida, siis on ta hambad pideva rünnaku all,» märkis hambaarst.

Koos prosecco’ga vaaldeldi ka kokakola mõju hammastele ja leiti, et tulemus on üsna sarnane.