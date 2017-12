Muhulane kutsub jõulude eel Lätti joogireisile

«Mis oleks, kui käiks enne jõulu Ossinovski toetuseks ja joomarluse vastu Ikla tripil,» kirjutab Tõnu Kokk Facebookis Muhu info lehel.

Mees ütles Saarte Häälele, et tegu on ka omamoodi protestiga riigi alkoholipoliitika vastu. «Mulle ei meeldi see, et inimesi peetakse rumalaks ja väikesteks lasteaialasteks, kelle eest peab kõrgelt kõik ära otsustama,» märkis ta.

Samas pole Tõnu Kokk sada protsenti kindel, et sõit teoks saab, sest seni on huvilisi olnud kuus-seitse. «Suurt reklaami ei ole teinud,” nentis ta, lisades aga, et kui huvilisi jagub, võib reisile ka jätku tulla.»

Loe lähemalt Saarte Häälest.