Maksuamet võttis Läti alkoholi edasimüüjate tabamiseks appi kaamerad

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann selgitas, et piiriületuskohtadele paigaldatud numbrituvastuskaamerad fikseerivad juhud, kus sõidukiga käiakse korrapäraselt tihti Lätis ning viibitakse seal lühikest aega ehk umbes pool tundi, vahendas ERRi veebiportaal.

Kasutades ära ka muud teavet, mida maksu- ja tolliamet kogub, tehakse vajadusel sõidukitele pistelisi kontrolle, et ebaseaduslikult suures koguses alkoholi üle piiri toovad inimesed kinni püüda. Selliste isikute arv on viimasel aastal järjest kasvanud.

Ta toonitas, et käitutakse riskianalüüsipõhiselt ning kaamerate eesmärk pole kindlasti õiguskuulekate tavakodanike tegevuse piiramine ega jälgimine. Oma tarbeks alkoholi ja muu kauba ostmine on täiesti lubatud ja okei.

Probleemiks on pigem Läti odava alkoholi edasimüüjate võrgustikud, mis on Reimanni sõnul küll tekkinud, kuid mitte sellisel määral, nagu aasta tagasi kardeti.

Loe artiklit täispikkuses ERRi veebiportaalist.

Maksu- ja Tolliameti kommentaar:

«Piirikaubanduse kontekstis on MTA huviorbiidis need juhtumid, kus ostetakse alkoholi kokku eesmärgiga see edasi müüa, vahetada või sellelt muudmoodi tulu teenida. Mitte kuidagi ei ole keelatud inimesel üle piiri poes käia ja enda tarbeks kaupu osta.

Automaatne numbrituvastussüsteem on MTA-l piiriületuskohtades piiridel kasutusel olnud juba mitmeid aastaid, et võidelda salakaubanduse ja kuritegevusega. Selle eesmärk on ennekõike salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine. Piiridel me fikseerime sõidukite piiriületusi aastast 2007. Sellist süsteemi kasutatakse ka Läti ja Leedu piiridel ning meil toimub Balti kolleegidega tihe infovahetus, et tõkestada just keelatud ja salakauba toomine riikidesse.

Numbrituvastussüsteem ei ole kuidagi võrreldav näiteks kiiruskaameratega, sest mingit automaatset reaktsiooni fikseerimisele ei järgne. Numbrituvastussüsteemi abiga tuvastame piiril ainult selle, kas sõiduk sisenes Eestisse või väljus siit. Konkreetse kontrolli- ja reageerimisvajaduse selgitab välja meie riskianalüüs ning piiriületuse asjaolu on ainult üks fakt selles.»