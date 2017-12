Piltuudis: Itella pakiautomaadid on jõulude eel ülekoormatud

Itella Smartposti müügi- ja turundusdirektor ütles, et pühade ajal on pakiautomaadid ülekoormatud, kuna inimesed tellivad rohkelt jõulukinke. Paar nädalat enne pühi on hooajaline tipp-periood, mille puhul on palgatud lisakäsi automaatide juurde. «Meie kutsume neid päkapikkudeks,» sõnas Vergi.

Kokku on Itella palganud üle Eesti umbes 90 päkapikku, kes aitvad suure pakikoormaga toime tulla.

Pakile järele minnes tuleb automaati endiselt sisestada SMSiga saadud kood ja seejärel ütleb pakiautomaat, kas paki saab kätte masinast või tuleb pöörduda klienditeenindaja poole.

Müügi- ja turundusdirektor ütles, et olukord peaks rahunema pärast jõule.