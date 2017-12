Tarbija õpetlik lugu: ühel hetkel on elektrileping ja teisel hetkel mitte

Lugeja (toimetusele nimi teada) pöördus Tarbija toimetuse poole kummalise juhtumiga. Nimel soovis mees vahetada endise elektripakkuja välja Eesti Gaasi vastu. Eesti Gaas tegi mehele hea pakkumise ja lisaks sellele saab ta seega kõik edasised elektriarved ühe arvega tasutud.

Kõik sujus plaanipäraselt ja eelmise teenusepakkuja 220 Energijaga lõpetati leping ära ning sõlmitu uus Eesti Gaasiga. Kui aga klient läks Eesti Gaasi iseteenindusse, siis selgus, et lepingus kokkulepitud hind on hoopis lubatust kõrgem.

Uus klient teavitas hinna erinevusest seepeale Eesti Gaasi, kus lubati viga parandada, aga mehe ehmatuseks lõpetati temaga hoopis leping.

Pöördusime kliendi murega Eesti Gaasi poole. Eesti Gaasi pressiesindaja Kersti Tumm ütleb, et lepingu tühistamise taga võis olla tegelikult automaatne süsteem ja väike segadus ning lepingut kindlasti hinnavea pärast ei lõpetatud. «Tehniliselt võis seal aga tekkida olukord, et eelmise müüja ebakorrektse info tõttu laekus meile eelmiselt müüjalt veateade ja vahepeal toimus süsteemis automaatne tühistamine,» vastab Tumm.

Kliendi jaoks lahenes olukord aga positiivselt. Eesti Gaas tuli mehele vastu – sõlmiti varem pakutud hinnaga leping ja oldi valmis kliendile tekkinud kahju hüvitama, juhul, kui viga toimus nende süül. Tulenevalt tehnilistest tähtaegadest saab mees alates uuest aastast Eesti Gaasilt igakuiseid arveid.

Kerti Tumm ütleb, et tarbija jaoks ongi see kuupäevade info kõige olulisem. «Tehnilised tähtajad on siis nii, et senise elektrimüüjaga on vaja kõigepealt leping lõpetada, teavitades sellest 30 päeva ette. Lepingu lõpetamine delegeeritakse üldiselt uuele müüjale, see on kujunenud turu standardiks.»

Uus elektrileping hakkab kehtima kuu esimesest päevast ja tuleb sõlmida hiljemalt 21 päeva enne esimest kuupäeva. «Erandiks on uued võrgulepingu sõlminud, kes saavad elektrilepingu sõlmida samast päevast kui võrgulepingu,» lisab Tumm.

Kummalisse olukorda sattunud klient rõhub, et inimesed peaksid rohkem tähelepanelikult jälgima, mida lepingud sisaldavad, sest vigu võib juhtuda igaühel. Usalda, aga kontrolli!