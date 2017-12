Hea uudis: varsti peavad kõik Euroopa e-poed tellijale kauba mõistliku hinnaga koju saatma

Ööl vastu neljapäeva lõppesid edukalt ka läbirääkimised, millega tehakse kauba postiga saatmine läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks, teatab veebiportaal Geenius.

Geenius kirjutab, et nagu teada, ei pääse paljud eurooplased e-poodi, kuna nende IP-aadress on «vales» riigis ehk e-poed tegelevad põhjendamatu geoblokeerimisega. Kui nad isegi sellest mööda saavad, siis järgnevad raskused maksetega, sest e-pood ei pruugi aktsepteerida teise riigi krediitkaarti.

Kui juba näib, et e-poes saab isegi maksta, pole haruldane mõnes Amazoni Euroopa poes näha teadet «This item does not ship to Estonia» (seda kaupa ei tarnita Eestisse) mingi põhjenduseta. Kui aga tarne toimubki, näib hind olevat laest võetud.

Uue määruse kohaselt peab riikidevahelise pakiveo puhul nüüd selgelt lahti kirjutama, kuidas mingi hind kujuneb.

Loe uudist pikemalt veebiportaalist Geenius.