Postimees maitseb: parima verivorsti tiitel vahetas tänavu omanikku

Tänavu panime võistlustulle seitse verivorsti. Võrreldes eelmise aastaga, on suur rõhk uudistoodetel, mida möödunud korral polnud, ja jätsime välja mõne, mis eelmises testis olid. Eelmine test oli väga põhjalik ja hõlmas 11 verivorsti sorti, siis tänavu on valik väiksem. Valitud said nii klassikalised kui ka eripärased vorstid. Mõnda neist on juba varem autasustatud toidumessidel ja seega on huvitav katsetada, kuidas need tavalisele tarbijale maitsevad.

Testi korraldasime Postimehe toimetuses ja oma panuse andsid ka meediapraktikandid. Verivorsti sai maitsta nii pohlamoosi kui ka pohlamoosita, kuidas keegi paremaks pidas. Range soovitus oli siiski proovida nii moosiga kui ka ilma. Hinne kujunes maitse, lõhna, välimuse, kuju ja konsistentsi järgi, iga proovija hindas vorste viiepunktiskaalal.

Verivorstitest 2017

1) Linnamäe põdralihaga verivorstid – 4,6 punkti

Tänavuse testi võitsid Linnamäe põdralihaga verivorstid. Kõige kehvemaks omaduseks peeti vorstide puhul seda, et vorstid olid väga peened ja lühikesed. Maitse kohta halba öelda polnud. «Väga mõnus ja magus,» arvas üks testija. Teised kiitsid, et vorst on väga hea, kuid ainult üks kurtis, et tema ei tee sellel ega teistel verivorstidel kuidagi vahet. Vorst ei lagunenud.

2) Maks & Mooritsa röstitud kaerahelvestega verivorstid – 4,3 punkti

Suurepärane, pohlamoosiga ideaalne, päris hea – arvasid maitsjad. Suur osa testijaid hindas vorsti pigem kõrgemate punktidega, nii et kriitikat palju ei jagatud. Testijatele jäi silma küpsenud vorsti natuke rohekas värvus ja tekitas kohe küsimusi, miks selline värv ja äkki on tegu kanepivorstiga, mis on ka Mi & Mi toodangus täitsa olemas. Kaerahelbeid ei tundnud maitses keegi, aga selles pole midagi halba.

3) SirLoini mahe verivorst – 3,3 punkti

Aasta mahetooteks valitud verivorstid saavutasid testis väga tubli kolmanda koha. Testijate arvates oleks võinud tootes olla rohkem soola ja vürtsi, sest vorst pidavat olema natuke mage. Teised jällegi arvasid, et vorst on hõrk, normaalne, kuid sool on natuke kilejas, aga muidu täitsa hea. Üldiselt jäädi vorstiga rahule. Lõigata oli kerge, laiali ei pudenenud ja sai ühe hooga suhu pista.

4) Maks & Mooritsa Tooma verivorst – 3,0 punkti

Eelmise aasta testi võitja on troonilt tõugatud. Tundub, et tänavu on tõusnud verivorstide areenile uued tegijad. See aga ei tähenda, et Tooma verivorst halb on. Vastupidi, testijates tekitas see pigem positiivseid emotsioone. Nagu pärisvorst, hea. Ostaks, kirjeldas üks ja teine leidis, et vorst on väga sametine ja hea. Samas öeldi, et vorst on natuke kuiv.

5) Rakvere verivorst seasooles – 2,7 punkti

Möödunud aastal märksa kõrgemal kohal paiknenud vorst langes tänavu, sest testis oli neid vähem. Tänavu tundsid paljud vorstid ära ja pärisid kohe, kas tegu on ehk Rakvere toodanguga? Kuna tegemist oli pimetestiga, siis ühtegi vihjet nad ei saanud. Peaaegu kõik testijad leidsid, et vorst on maitsetu ja laguneb liiga kergelt, seetõttu oli omaette katsumus see kahvli otsa saada ja suhu pista. Kuiv ja puine, sõnas üks testija pärast mitut proovimist vorstijupp kahvliga suhu pista.

6) Nõo Vanaema verivorst – 2,4 punkti

Tänavune uustulnuk jäi eelviimaseks. Vorst ei leidnud heakskiitu testijate seas, kuigi väärt mainimist on vorsti ebatavaline kuju. Vorsti süües tasub olla tähelepanelik, sest soolt hoiab kinni vorsti lõpus metallklamber, mis kohe kindlasti hammastele meele järele pole.

Suu nagu maksavorsti täis, leidis üks. Absoluutselt mitte midagi ütlev verivorst, leidis teine. Samas kolmas testija arvas, et tegu on hea vorstiga. Maitse poolest pakuti, et sellesse verivorsti on mingit vürtsi sisse pandud, mis tegi ta maitselt natuke magusamaks ja jõululikumaks.

7) Rannarootsi verivorstid suitsupekiga – 1,9 punkti

Täpselt nagu mullu, on ka tänavu viimasel kohal Rannarootsi verivorst. Maitsjatele see nähtavasti erilist muljet ei avaldanud. Üks kommenteeris: rõve, ma ei saa aru, kuidas nad seda ikka veel turustavad. Parajalt soolane, arvas teine. Kõlama jäid arvamused, et vorst on maitsetu ja jahune ning pigem jäetaks selle vorsti söömine jõululaua ääres vahele.