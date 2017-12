Kuidas tähistab Inglismaa kuninglik perekond jõule?

Kuninglik perekond ei erine sugugi tavalistest inimestest, selgub endise kuningliku koka paljastustest. Perekonnal on omad jõulutraditsioonid ja mõned neist on väga magusad.

Kuninglik perekond saab kokku iga-aasta Sandringhami majas. Tegu on perekonna eraresidentsiga Norfolkis, kuhu tullakse kokku kaheks päevaks, et tähistada pühasid, vahendab The Independent.

Maja näeb väljast väga tagasihoidlik välja ja ainukesed jõulukaunistused asuvad maja sees. Endise koka Darren McGrady sõnul ei armasta kuninganna väga rikkalikke jõulukaunistusi. Kuninglikul perekonnal on üks suur jõulupuu ja suur hõbedane kunstjõulupuu, mis on üle 30 aasta vana.

Traditsioonide poolelt on perekond üsna tüüpiline. Juuakse pärastlõunal teed ja jõuluhommikul käiakse kirikus. Samas on ka traditsioone, mida paljud ei tea.

Sarnaselt paljudele teistele peredele eelistab ka kuninglik perekond süüa sama toitu igal aastal. Erinevalt teistest peredest söövad nemad pidulike jõuluroogasid lõunaks, mitte õhtuks. Mis neil aga menüüs on?

Endine kokk kirjeldab, et süüakse salateid krevettide või homaariga, röstitud kalkunit ja traditsioonilisi roogi nagu pastinaake, porgandeid ja rooskapsast. Magustoiduks serveeritakse jõulupudingut koos brändivõiga. Enne kui maha istutakse, kuulatakse kõik koos kuninganna kõnet.

Söömise ajal juhtub aga midagi eriskummalist. Traditsioonide kohaselt võib Tema Majesteetlik Kõrgeausus teenindada neid, kes tavaliselt talle toitu serveerivad.

Endine kokk McGrady sõnab, et traditsioonide kohaselt tuleb enne söömist vanem kokk köögist söögituppa, lõikab pearoa lahti ja seejärel ulatab Tema Majesteet kokale klaasi viskiga ning nad joovad terviseks. Tegemist on ainukese korraga kui kokk läheb elutuppa ja joob koos kuningliku perekonnaga viskit. Ühtlasi on see endise koka üks lemmikumaid mälestusi tööst kuningliku pere jaoks.

Hiljem jagatakse kinke, süüakse magusat nagu näiteks puuviljakooki ja šokolaadi. «Kuninganna on suur šokolaadi armastaja, eriti tumeda šokolaadi. Jõulude ajal sööb ta alati šokolaadist maiustusi.»