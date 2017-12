Kaubanduskeskustes algas juba allahindluste aeg

Traditsiooniliselt on aastas kaks suurt allahindluste perioodi. Üks on talvel pärast pühi ning teine on pärast jaanipäeva. Viimastel aastatel on aga allahindlused nihkunud üha varasemaks, vahendab ERR-i veebiportaal.

Jaanuar ja veebruar on kaubanduses väga nõrgad kuud, sest inimesed on pühade eel raha ära kulutanud. Paljude kaupluste jaoks ei tähenda aga jõuluaeg suurt käibekasvu ning seega pole otseselt põhjust oodata ka allahindlustega.

Ülemiste Keskuse direktor Ülo Pärnits kinnitas, et kuigi kauplustes ei ole praegu üleüldist soodusmüükide hullust, ei ole riidepoodidele jõulud eriline käibe tegemisaeg ning tänavu on müüki vähendanud ka soe talv.

