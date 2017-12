Mis vahe on ketšupil ja tomatikastmel?

Kõik, kes on söövad tavalisest rohkem ketšupit või tomatikastet võivad arvata, et vastus peitub toodete erinevates tekstuurides. Ketšup tundub paksem ja tomatikaste vedelam. Lisaks on üks klassikaline Austraalia maitseaine, teine aga Ameerika, kirjutab News.com.au

Muide, President Ronald Regani ajal proovis tema administratsioon liigitada ketšupi koolilõunates juurviljade alla. See plaan aga sai avalikkuse pahameele osaliseks, sest mõistagi pole ketšup juurvili, sest see sisaldab endas 25 protsenti suhkrut.

Enamus eksperte väidavad, et peamine erinevus on koostisosades. 2010 aastal kirjutas India Timesis Manish Goyal, et USAs valmistatakse ketšupit tomatitest, äädikast, suhkrust ja vürtsidest, aga tomatikastet tehakse koos sansi vürtsidega. Seega ainuke vahe peaks olema ainult maitses. Teised eksperdid arvavad, et ühes on rohkem tomateid, kui teises. Mõned aga arvasid, et reaalne vahe puudub.

Erinevust uurides ei andnud küsimusele vastus ei Heinz ega Masterfoods ettevõtted. Mõlemad on ketšupi ja tomatikastmete suurtootjad.

Toodete koostisosadest selgub, et Heinzi ketšupis on rohkem tomateid. Täpsemalt 48g rohkem, kuid mõlemad sisaldavad suhkrut, soola ja äädikat. Seega maitse poolest võib olla erinevus tõesti ainult vürtsides.

Kumba tasub siis valida? See sõltub juba isiklikust maitsest, kuid erinevad uurimustööd on leidnud eeliseid mõlema tarbimiseks. 2002 aasta Harvardi uuring leidis, et süües tomati kastet rohkem kui kaks korda nädalas, vähendab mees sellega eesnäärme vähi riski kuni 20 protsenti. 2007 aastal leidsid Soome teadlased, et ketšup vähendab halva kolesterooli osakaalu kehas. Samas 2014 aastal avaldatud uuringus leidsid Aasia teadlased, et pigment, mis teeb tomatid punaseks tõstab meeste viljakust kuni 70 protsenti.