Uutele tulijatele tehakse alati häid pakkumisi, aga milliseid soodustusi pakuvad operaatorid püsiklientidele?

Uue kliendi meelitamiseks pakuvad kõik sideoperaatorid uusi telefone väga soodsate hindadega koos paremate sidepakettidega. Juhul kui klient on rahul oma teenusepakkujaga ja soovib lihtsalt uut telefoni või kõnepaketti, siis milliseid pakkumisi tehakse?

Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski ütleb, et Elisas tegeletakse võrdselt nii uute kui olemasolevate klientidega. «Jõuame kõikide klientideni, kes on lubanud teha Elisal endale pakkumisi,» ütleb Raiski. See tähendab, et klient, kes on nõustunud uudiskirjade või klienditeeninduse kõnedega, saab regulaarselt uusi pakkumisi. Suhtekorraldaja sõnul saadetakse pakkumisi umbes kord kvartalis.

Sarnast süsteemi kasutab ka Telia. Ettevõtte meediasuhete juht Raigo Neudorf ütleb, et Telia teeb pidevalt eripakkumisi oma püsiklientidele. «Nende klientide puhul, kes on andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, saame näiteks jälgida tarbimiseelistusi ja seadmekasutust ning selle põhjal siis ka vastavaid pakkumisi teha.» Mehe sõnul pakub Telia aasta läbi püsikliendipakkumisi, mida aitavad hallata moodsad kliendihaldussüsteemid, mis analüüsivad klientide infot.

Tele2-l on aga paigas eraldi lojaalsusprogramm. «Tele2 lojaalsusprogramm pakub kuni 50 protsendi ulatuses enam tasuta internetimahtu neile klientidele, kes oma pere numbrid ühe lepingu alla koondavad. Iga uue pereliikme lisandumisega saavad lojaalsusprogrammiga liitujad kasutada järjest rohkem tasuta internetti,» ütleb Tele2 kommunikatsioonijuht Liina Liiv. Sellele lisaks teeb Tele2 oma klientidele suunatud pakkumisi kas telefonide või pakettide kohta ja mitmed ettevõtte partnerid pakuvad klientidele soodustusi vabaajaüritustele (teater, sport, kontsert).

Liiv märgib samas ära, et lojaalsusprogrammide aeg sideettevõtetes on kustumas ja kliendid hindavad rohkem neile spetsiaalselt tehtud pakkumisi.

Küsimusele, kas ettevõte hindab pikaajalisi kliente rohkem kui uusi, ei soovinud ükski sideoperaator vastata ja seega jääb see aspekt selgusetuks.