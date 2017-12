AirBaltic hakkab Riias piloote koolitama

Varem vaid kogenud piloote koolitanud airBaltic avas tänavuse aasta lõpus eraldi lennuakadeemia, kus ettevõte plaanib koolitada pilootideks ka neid, kes ei ole varem lennukoolis käinud. AirBalticu asepresidendi õhuoperatsioonide alal Pauls Calitise sõnul on nende ettevõte aastatega saanud põhjaliku kogemuse professionaalsete pilootide väljaõpetamises. «Nüüd oleme valmis laiendama oma õppeprogrammi, pakkudes tänapäevast väljaõpet ka ilma spetsiaalse ettevalmistuseta inimesele,» sõnas ta ja lisas, et kooli lõpetades on piloodil töökoht airBalticus kindlustatud.

19.12.2017. AirBalticu tegevdirektor Martin Gauss. | FOTO: Eero Vabamaegi/

AirBalticu tegevdirektori Martin Gaussi sõnul on nende ettevõttel järgmise viie aasta perspektiivis plaanis palgata rohkem kui 1000 uut kvalifitseeritud ja professionaalset pilooti. «Lennuakadeemia asutamisega tahame garanteerida endale vajaliku arvu kommertspilootide olemasolu,» sõnas ta ja lisas, et ühtlasi käib tihe töö ka kogu lennupargi suurendamisel.

Piloodiks saavad õppida kõik täiskasvanud, kellel on kõrgharidus ja hea tervis. Õpingud maksavad 69 000 eurot. 2013. aastast airBalticus piloodina leiba teeniva Marina Fadeitseva sõnul on summa küll suur, kuid kuna ettevõte tagab hilisema töökoha, siis annab ka pank kergema käega õppurile laenu. «See on hea, sest kui muidu oleks noorel inimesel raske nii suurt laenu pangalt saada, siis airBaltic kindlustab laenu saamise,» sõnas ta. «Ja kooli lõppedes ei pea muretsema, kuhu tööle minna».

Bojeng 737 simulatsioonimasin. | FOTO: Eero Vabamaegi/

Konkurss uute lennukadettide leidmiseks algas 11. detsembril ja nüüdseks on akadeemiasse laekunud üle tuhande avalduse.

Lennuakadeemia tudengid alustavad õpinguid mitu kuud kestva teooriaga, seejärel õpitakse paberist kokpiti maketis istudes selgeks nuppude ja kangide asukohad.

Bojeng 737 paberist makett, kus piloodikadetid nuppude ja kangide asukohad selgeks õpivad. | FOTO: Eero Vabamägi

Hiljem liigutakse loengusaalist simulatsioonimasinasse, kus harjutatakse nii lendutõusmist kui ka maandumist eri lennuväljadel. Simulatsioonimasinaid on erinevaid ja nad vastavad kindlale lennukile. Näiteks vastavatud airBalticu lennuakadeemias on piloodikadettidel võimalik harjutada lennukiga Bojeng 737 õhku tõusma ja maanduma nii Tallinna, Riia kui ka paljudele teistele Euroopa lennujaamadele.

Paralleelselt simulatsioonimasinates õppimisega toimub ka häda-ja kriisiolukordade läbimängimine. Fadeitseva sõnul tehakse koolitustel läbi pea kõik situatsioonid, mis võivad lennureisi ajal juhtuda. «Näiteks, kui õhumaskid kukuvad lennu ajal alla või lennukis on purjus reisija, kes teisi häirib,» loetleb ta. Viimaks saavad lennukadetid proovida lendamist koos juhendajaga päris lennukil. Kokku kestab piloodiõpe 18 kuud.