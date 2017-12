Kaks veebipoodi ei anna tarbijatele tellitud kaupu

Tarbijate pöördumistest nähtub, et ehitusmaterjale ja -kaupu müüval Baumax Eestil on probleeme, mille tõttu tarbijad ei ole kaupa kätte saanud ette nähtud tähtaja jooksul ning ostusumma on tarbijatele tagastamata, teatab Tarbijakaitse Amet.

Baumax reklaamib tarbijatele ostutingimustes OstuKaitse garantii olemasolu ehk kui Baumax ei tarni kaupasid või ei tagasta raha, saab klient esitada nõude Ostukaitse OÜ-le, kes garanteerib raha tagastamise 100% ulatuses. Kaupleja ei ole aga Ostukaitse OÜ sertifitseeritud e-poodide nimekirjas.

Muuhulgas on OÜ Baumax Eesti kantud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtete nimekirja seoses tarbijapoolsel lepingust taganemisel raha tagastamata jätmisega. Tarbijakaitseamet ei ole ettevõtjalt saanud tekkinud olukorra kohta piisavaid selgitusi ning jätkab menetlusega.

Tarbijakaitseametisse on pöördunud tarbijaid ka seoses Fokus.ee OÜ veebipoega tekkinud probleemide tõttu. Fokus.ee e-kaupluses müüakse laia valikuga kaupu alates toidukaubast kuni autotarvete ja tehnikakaupadeni välja.

Tarbijate mureks on, et kaupleja ei tarni kaupa ettenähtud aja jooksul ning tarbijatel ei ole võimalik ettevõtjaga kontakti saada. Ettevõte on tunnistanud võimetust täita teostatud tellimusi ning ei anna selget teavet, millal ja kuidas kavatseb oma kohustusi tarbijate ees täita. Samal ajal ei ole ettevõtte veebilehel teavitust, et tellimuste täitmisega oleks probleeme ning tarbijatel on endiselt võimalik tooteid e-poest tellida. Amet selgitab menetlusega välja täpsemad asjaolud.

Amet soovitab tarbijatel nende enda majandushuve silmas pidades arvestada eeltoodud asjaoludega ja kaaluda enne ostuotsuse tegemist teisi alternatiive.