Anname nõu: kuidas jõulutoitu targalt säilitada

Jõulud on aeg, mil paljud tulevad perega kokku ühiselt aega veetma ja mis peamine, sööma. Lauad on toidust lookas ja üsna tihti jääb kõike head paremat üle. Kuidas on aga kõige targem toitu kapis säilitada, et toit järgmisel kahel päeval endiselt süüa kõlbaks?

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja edastab nõuandeid, et toit oleks ka järgmistel päevadel maitsev ja söömiskõlbulik.

Külmkapi temperatuur võiks olla mitte üle +5 kraadi. Kontrolli vajadusel, et külmiku temperatuur vastaks soovitusele.

Aseta toit külmikus riiulitele nii, et õhk saaks toidu ümber-vahel vabalt liikuda, mis tagab külmiku normaalse funktsioneerimise ehk optimaalsed säilitustingimused toidule.

Mistahes toitu on hea hoida kinnistes anumates, vähemalt kinnikaetuna või pakituna nt säilituskilesse. NB! Hoia toorest liha, kala ja linnuliha alati kinnistes pakendites või suletavates anumates eelistatult külmiku alumisel riiulil nii, et ei oleks kokkupuudet muu toiduga, eelkõige valmistoiduga!

Ära pane külmikusse sooja toitu, sest see tõstaks külmikus temperatuuri, mis ei ole hea külmikus olevale ja säilitatavale toidule. Lase toidul jahtuda ruumitemperatuurini enne külmikusse tõstmist.

Sooja toidu ülejääk oleks hea jahutada nii kiiresti kui võimalik (vähemalt 2 tunni jooksul) ruumitemperatuurile, et siis kohe külmikusse panna.

Ära pane kogu ettevalmistatud toitu korraga peolauale. Nt pane salatit või muud toitu korraga välja väiksemas koguses. Külmkapis säilib toit kauem ning nii saad peolauale valmistatud toite nautida ka järgmistel päevadel.

Järgi jäänud toit (toidu ülejääk) oleks hea ära süüa 2-3 päeva jooksul.

Hinda enne söömist toidu välimust ja lõhna.

Riis või riisitoidud tuleks ära süüa hiljemalt järgmise päeva jooksul, sest riis võib sisaldada mikroorganismide spoore, mis tavalise kuumtöötluse käigus ei hävi ning võivad edasi areneda mikroorganismideks. Mida kauem säilitada keedetud riisi, seda suurem on tõenäosus mikroorganismide kasvuks.

Järgi jäänud toitu üles soojendades tuleb toit korralikult läbi kuumutada.

Ära taaskuumuta toitu rohkem kui üks kord.

Juhul, kui toit on riknemise tunnustega, ei tohiks seda tarbida, taaskuumutada või üleküpsetada, sest selline toit võib olla inimese tervisele ohtlik, teatab amet.