Millistest sealiha tükkidest saab kõige maitsvama prae?

Sealihast rääkides tuleb aga silmas pidada, et sea lahtilõikamisel erinevateks tükkideks saadakse üsna erineva toiteväärtuse ja rasvasisaldusega sealihalõiked. Kõigil tükkidel on erinevad omadused, oma eriline väärtus ning sobiv valmistusviis, mistõttu on oluline eri lõikeid tunda.

Peekon

Peekon on mahlane, pekist ja tailihast läbikasvanud sea kondita küljeliha. Tegu on on ühe rasvarohkeima sealihatükiga, sest peekoni rasvasisaldus on rammusad 35 protsenti. Samas praadimisel või küpsetamisel sulab suurem osa rasva peekonist välja ja valmistoit polegi nii rasvarohke. Läbikasvanud peekonist valmistatud toit jääb mahlane, maitsev ja suus-sulav. Peekon sobib hästi viiludena praadimiseks ja grillimiseks, suure tükina ahjus küpsetamiseks ning suitsutamiseks. Väga maitsvad on ka peekonirullid ja -taskud erinevate täidistega.

Ribi

Peekoni kõrval saab seaküljetükist eraldada ka searibi, mille moodustavad ribikondid koos ribidevahelise lihaga. Tegu on tõelise lihasõbra lemmikuga, sest tihti tõdetakse, et ribidevaheline liha on kõige parema maitsega ja ka rasva on vaid 15 protsenti. Seejuures sobib ribi parimalt just barbecue-ahjus või grillil küpsetamiseks, kuid passib hästi ka suitsutamiseks, keetmiseks, hautamiseks ning praeahjus valmistamiseks.

Seavälisfilee

Seavälisfilee on ühtlase lõikepinna ja korrapärase välimusega puhas tailiha. Fileed kattev kelmekiht tasuks jätta liha külge, kaitsmaks õrna välisfileed, et niigi väherasvane liha (rasvasisaldus vaid kuus protsenti) ei kaotaks väärtuslikke lihamahlu. Tänu oma korrapärasele kujule saab seavälisfileed hõlpsasti lõigata risti lihaskiudu ühepaksusteks lõikudeks. Lõike võib enne praadimist vasardada, mille tulemusena saadud tükid valmivad väga kiirelt. Välisfileelõigud sobivad suurepäraselt ka paneerituna pannil praadimiseks. Suure tükina sobib seavälisfilee aga nii küpsetamiseks, hautamiseks, suitsutamiseks kui ka lõikudena praadimiseks ning grillimiseks.

Abatükk

Sea abatüki lihased on ebakorrapärased, üsna soonelised ja mõningase rasvasisaldusega. Kondiga seaabatükk on soodsa hinnaklassiga liha, mis sobib suurepäraselt kastmetesse ja suppidesse, aga ka küpsetamiseks lihtsama ahjupraena. Kondita abatükk on sobilik hautatud liharoogade tooraineks (nt guljašš) või šašlõki valmistamiseks. Ühtlasi on paraja rasvasisaldusega abaliha hinnatud ka hakklihamaterjalina.

Kaelakarbonaad

Seakaelakarbonaadi võib pidada parimaks ja üheks kõige populaarsemaks tükilihaks sealiha puhul, sest kõik sellest valmivad liharoad õnnestuvad mõnusalt mahlastena ning antud lõikel on rohkelt kasutusvõimalusi. Tegu on madala, ainult kümme protsenti rasvasisalduse ja ühtlaselt läbikasvanud ristkülikukujulise kompaktse ja kondita lihaga, millest saab soovi korral kerge vaevaga lõigata risti lihaskiudu sobiva paksusega lihalõike.

Kaelakarbonaad sobib nii ahjupraeks, hautamiseks, suitsutamiseks, praadimiseks kui ka küpsetamiseks bbq-ahjus. Grillimiseks on parimad kaelakarbonaadi lõigud ning šašlõki valmistamisel eelistatakse kolme kuni nelja sentimeetrised kuubikuid.