Need nutitelefonid on tänavu jõuluhooaja populaarseimad

Jõuluõhtul kinke avades leiab nii mõnigi kuuse alt uue nutitelefoni. Tehnika kiire arengu ja tootjate innovatsioonist tulenevalt leiab iga aasta turule oma tee vähemalt sadakond uut nutitelfoni. Uurisime kolmelt Eesti sideoperaatorilt, millised telefone on pühade eel nende poodidest kõige rohkem ostetud.

Telia mobiiltelefonide segmendi tootejuht Taavi Tingi ütleb, et säärane ostuhuvi on Eesti turul pretsedenditu, kuna varem pole tippklassi mudelite järele vähemasti jõuluperioodil nii suurt nõudlust olnud.

Telia poodides on populaarseimad telefonid olnud endised tippmudelid iPhone 6 ja Samsung Galaxy S7. Tingi sõnul on selle põhjuseks alla 400 eurone hind. Teistest telefonidest on populaarsed Sony Xperia XZ1 ja Huawei P10 Lite, mida testis suvel ka Postimees.

Loe meie testi siit!

Sarnased tuuled puhuvad ka Elisa poodides, kus on populaarseimateks mudeliteks olnud just Samsungi tooted. Enim on ostetud J3(2017), A5 ja S8 Samsungi telefone. Populaarsed on olnud ka Huawei mudelid P9 Lite mini ja P10. Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski sõnab: «Silma paistis ka see, et Elisa kliendid eelistasid jõulumüügis nutitelefone, millega saab kaasa eraldi kingituse.»

Samsungi müügitrend jätkub ka Tele2 esindustes. Nende poodidest osteti peamiselt Galaxy J3, A5 ja J7 telefone ning ka Apple'i iPhone 7 ja SE mudeleid.

Teistest tehnikaseadmetest on kõigis kolmes esinduses olnud populaarsed Samsungi ja LG telerid, tahvel arvutid Huawei T3, Galaxy Tab A 10.1 ning Lenovo Ideatab Yoga3 X50l. Elisa teatas, et nende esindustes on olnud suur nõudlus mängukonsoolide vastu ja nendest populaarseim on tänavu PS4 Pro konsool.