Seitse turundusnippi, millega poed sind jõuludel manipuleerivad

Pühade eel meelitavad poeketid järjest rohkem kliente kassadesse raha jätma. Deakini Ärikooli õppejõud Dr Paul Harrison sõnab, et on terve rodu viise, kuidas tarbijaid mõjutada raha kulutama ja neid viise rakendatakse pühade eel aina rohkem, kirjutab News.com.au.

«Kõik need hääled, värvid ja liikumised ei tulene ainult ostukeskusest, mis hakkavad üle minema pühade meeleolusse. Tegu on ühtlasi ka tehnikaga, millega kliente mõjutatakse,» ütleb Harrison.

Heaks näiteks on kõiksugused turundusvõtted, mis pakuvad piiratud koguses ühepäevaseid allahindlusi, mis rõhuvad pakkumise harukordsusele, et suurendada müügitulu. Teiseks näiteks on valgustus, mis on tavalisest erksam ja kolmandaks poodide uus kaupade väljapanek.

Kingipakke ja komplekte kasutati samuti selleks, et meelitada klientidelt rohkem raha välja, sest neid nähakse või tajutakse pakkumistena, mille puhul saab vähema eest rohkem.

Üheks tõhusaks meetodiks on ka müügiinimeste suhtlemine klientidega. Väidetavalt on see efektiivsem kui lihtsalt siltide või plakatite riputamine poe ette.