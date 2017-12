Loomakaitsjad võitsid: Rimi loobub puurikanade munade müügist

Rimi langetas sellise otsuse pärast pikka arutelu kanade heaolu standardite üle puurisüsteemides. «Oleme võtnud ja võtame edaspidi kohustuseks laiaulatusliku klientide teavituse ning tõhustame koostööd hankijatega, et saavutada aastaks 2025 seatud ambitsioon – müüa ainult vabalt peetavate kanade mune,» seisab Rimi kodulehel avaldatud memorandumis, millele on alla kirjutanud Rimi Eesti juhataja Vaido Padumäe ja Rimi Balticu juhataja Edgar Sesemann.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, mis seisab Eestis kanade heaolu eest munatootmises, tervitab Rimi otsust heal meelel. Nähtamatute Loomade juhataja Kristina Mering õnnitleb Rimit suurepärase otsuse langetamise eest ning toob esile positiivset eeskuju, mida selline otsus kogu Baltikumis näitab.

«Rimi eeskujulik ja vastutustundlik käitumine turuliidrina seab kindlasti olulise lävendi ka teistele jaekettidele, kes oma munapoliitikate peale mõtlevad,» sõnas Mering. «Meil on suur rõõm näha, et loomasõbralikud tuuled puhuvad ka Eestis ning loodame, et ka teised Eesti ettevõtted peavad oluliseks vastu võtta selliseid otsuseid.»