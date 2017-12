Galerii: jõulupakkide uputus Omniva sorteerimiskeskuses

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles reedel, et tänavu on Omnivale pühadeks laekunud 53 protsenti rohkem saadetisi, kui möödunud aastal. Kaiv lisas, et tänavu saadavad nad pühade ajal välja umbes 300 000 pakki nädalas. Vaata galeriist, milline näeb välja pühade ajal Omniva sorteerimiskeskus.

Lisaks on viimaste jõulueelsete päevadega saabunud pakiuputus ligi sajasse pakiautomaati üle Eesti. Seoses sellega palub Omniva kõigil võimalikult kiirelt oma pakkidele järgi minna, et kõik inimesed saaksid oma pakid õigeaegselt enne jõule kätte.

«Kuna tänavu on pakke poole rohkem kui mullu jõulude ajal, siis täidame detsembrikuus pakiautomaate mitu korda päevas. See tähendab, et kui mõni pakk on juba pakiautomaadist samal päeval välja võetud, siis täidame vabad kohad kohe uute pakkidega,» selgitas Omniva ärioperatsioonide juht Martin Luts. «Seega saab iga pakisaaja panustada sellesse, et järgmised pakid jõuaksid kiiremini klientideni.»

Olenemata sellest, et ettevõte on järjepidevalt suurendanud nii populaarsemaid pakiautomaate kui laiendanud kogu automaadivõrgustikku, ei mahu kõik pakid enam jõulude eel automaatidesse ära. «Meie pingutus pakkide õigeaegse kättesaamise nimel on enneolematult suur. Vastutasuks ootame vaid väikest panust ka oma klientidelt ning kõik pakid jõuavadki jõuluks kohale,» ütles Luts.

Tavaliselt hakkavad pakimahud kasvutrendi näitama juba oktoobris. Sel aastal jõuti eelmise aasta jõulude tasemele juba septembris ning pakimahud jätkasid kasvamist kuni jõuludeni. Mahtude tipphetk saabub tavapäraselt kahel jõulueelsel nädalal. Sel perioodil ootab Omniva klientidelt mõistvat suhtumist.