Jõululauale saab soodsaimad palad Rimist

Ostukorvi hind sõltub paljustki sellest, kui palju asju juba omast käest niikuinii olemas on. Näiteks kui jõululauale on plaanis panna vanaema hapukurgid ja suvilast pärit kartul, siis võib need ostunimekirjast maha tõmmata. Samuti, kui kokal on plaanis jõulukapsas ja sült ise teha, lisandub ostukorvi veel nende valmistamiseks vajalik.

Tarbijatoimetus võttis võrdlusesse kõige tavapärasemad jõulutoidud ja kõrvutas sealiha alternatiividena ka lõhefilee ja ahjukana hindu.

Kõige soodsamalt saab jõululaua katta Rimis käies. Ostukorv, milles ka sea kaelakarbonaad, läheb maksma 18,55 eurot. Erinevalt teistest ostukorvidest, mis sisaldavad 520-grammist Põltsamaa praekapsast, pakub Rimi samalt tootjalt vaid 820-grammist praekapsapurki. Rimi ostukorv on odavaim ka siis, kui sealiha asendada ahjukanaga.

See, kes soovib jõululauale panna lõhefilee, võiks aga sammud seada hoopis Maximasse, kus saab võrreldes teiste poodidega kala hulga odavamalt ning ka ostukorv jääb sel juhul kõige rahakotisõbralikumaks.

Kõige kallim ostukorv on Selveris, kus võrreldes odavaimaga poega läheb see maksma pea neli eurot rohkem.

Ostukorvis on omavahel võrreldud kindlate ettevõtete tooteid (v.a sealiha ja lõhefilee), ostukorvi kogumaksumus võib erineda, kui võrdluses olevate kaubamärkide asemel osta hoopis poodide omatooteid.