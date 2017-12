Tarbija portaali 2017. aasta kümme kõige loetumat lugu

10. Riiklik heldus: tasuta bussisõit laieneb ka 20 kaugliinile

«Kui Rakvere tudengitel tuleb järgmisel aastal Tartusse ülikooli sõit ise kinni maksta, siis Haapsalu kandi õppurite sõidu eest tasub riik, sest Jüri Ratase valitsuse lubatud tasuta bussisõit ei hõlma vaid maakonnasiseseid liine, vaid laieneb ka riigi poolt doteeritud kaugliinidele.»

9. Video: alkoholist ilma jäänud agressiivne noormees loopis poemüüjat saiaga

Artikkel kajastab sotsiaalmeedias levinud videot, kus noormees ärritub Rimi müüja peale, kes keeldus talle alkoholi müümast ning viskab müüjat korduvalt saiapakiga.

8. Vaata, millised ettevõtted hoiavad oma töötajaid

Artikkel avaldas Ametiühingute Keskliidu nimekirja tööandjatest, kes maksavad töötajale teise ja kolmanda haiguspäeva eest sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu.

7. Kuus mängusaladust seitsmekordselt lotovõitjalt

Seitsmekordne ameeriklasest lotovõitja Richard Lustig paljastab kuus nõuannet, et lotoga mängides oma võiduvõimalusi suurendada.

6. Pildid: Noblessneri elumaja ehitusel hukkus tööline

Septembri algul Tallinnas Noblessneri piirkonnas kortermaja ehitusel juhtunud õnnetuses hukkus 35aastane mees, kes töötas alltöövõtu firmas Arsam OÜ alles alates tänavu juunikuust.

5. Katse Rimis: arve sõltub sellest, kas makstakse tava- või iseteeninduskassas

Ühe ja sama kauba hind võib sõltuda sellest, kas ostja tasub iseteenindus- või tavakassas, sellisele järeldusele jõudsid Läti väljaande Bez tabu ajakirjanikud ja Rimi klient Monta. Pood selgitab seda erinevust «inimliku faktoriga».

4. SEB pank hakkab nõudma ligipääsu klientide telefoni kontaktiloetelule

1. märtsist hakkasid kehtima SEB panga uued internetipanga kasutustingimused. Muu seas on seal punkt, mille kohaselt on pangal õigus lisaks kliendi andmetele ligi pääseda ka kliendi mobiiltelefonis olevatele kontaktandmetele, nagu mobiilinumbrid, aadressid ja e-posti aadressid.

3. Õnnetu juhtum: plahvatanud fidget spinner vigastas pisipoisi nägu

Tänavu lahvatanud fidget spinner'ite ehk näpuvurride populaarsus on viinud selleni, et mänguhoos juhtub lastega õnnetusi. Iga vurr ei vasta ka nõuetele, mistõttu on vigastused kerged tulema. Facebookis levis John Harrise postitus tema pojast, kes sai viga näpuvurriga mängides ning vajas haava tohterdamiseks 30 õmblust, kirjutab Tribunist.

2. Alates maikuust peavad suitsetajad uute reeglitega arvestama

Alates 20. maist pidid kõik Eestis turul olevad tubakatooted – ning seonduvad tooted nagu elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid– vastama direktiiviga ette nähtud nõuetele. Nõuetest loe täpsemalt artiklist.

1. Mida peaks sel aastal teadma tuludeklaratsiooni esitamisest?

Kõige loetavamas artiklis informeerisime lugejaid tänavustest uutest muutustest seoses tuludeklaratsiooni esitamisega.