Kuidas katta jõululaud lihavabalt?

Jõululaual tavalisele eestlasele asendamatuna näivate verivorstide ja ahjuliha puudumine ei tähenda tühja taldrikut paari porgandi ja keedukartulitega. Oma blogis on Vungi kokku pannud vägagi eeskujuliku menüü, kust ei puudu ka jõuluvorstid ja sült. Ainukene erinevus traditsioonilisest jõululauast ongi see, et kõik toidud on taimsed.

«Väga maitsva ja lihtsa verivorsti alternatiivi mõtlesin välja kuskil viis aastat tagasi ja see on aastate jooksul leidnud tee väga paljude taimetoitlaste jõululauale,» sõnas Vungi. Tihti kutsutakse tema välja mõeldud jõuluvorste hoopis norivorstideks, sest soolika asemel kasutatakse musta värvi norilehte, mis õliga määrides ja ahjus küpsetades mõnusalt krõbedaks muutuvad. «Sisu on tehtud odrakruupide, praesibula, rohkete maitseainete ja ürtide ning ubadega.»

Ahjuliha asendusena teeb Vungi juba mitmendat aastat jõululaua pearoaks seitani steike, ehk nisugluteiinist valmistatud steigitükke. «Mina kokkan jõulude ajal (ja tegelikult aasta ringi) maitsvaid ja toitvaid seitanisteike, mis on muide ka kordi soodsamad kui loomne variant,» kinnitas ta.

Kuigi süldist rääkides kangastub esimesena silme ette lihatarretis, võib ka siin taimetoidust alternatiivi leida. «Võin öelda, et isegi kui ma veel liha tarbisin, ostsin poest pigem neid köögiviljasülte. Need olid nii maitsvad,» kiitis Vungi ja nentis samas, et kahjuks olid need tehtud aga želatiiniga. Taimse süldi sisse saab panna porgandeid, herneid ja lisaks veel mõned peotäied sojahelbeid koos sojakastmega. Vungi sõnul sobivad taimsed süldid hästi kartuli-kapsa-sousti kõrvale, leiva peale ning koos tilgakese lahjendatud äädikaga. «Vängema elamuse otsijad saavad kindlasti hea koosluse süldist ja kangest sinepist,» kõneles pikaaegne taimetoitlane.

Kõik täpsemad retseptid on võimalik leida Vungi toidublogist.