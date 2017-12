Pühade eel sai Läti alkoralli veelgi hoogu juurde

Super Alko poeketi omanikfirma Aldar Eesti juhatuse liikme Marge Uudre sõnul on piirikaupluste käibed viimastel nädalatel olnud väga kõrged ja trend on aastalõpu suunal kasvav. «Eelkõige nädalavahetustel on väga pikad järjekorrad ja meil on probleeme klientide kvaliteetse teenindamisega kuna on suur ruumipuudus ja personal on väga üle koormatud ning töötab detsembris ilma puhkepäevadeta,» ütles Uudre.

Poodidele on tekkinud lausa nii pikad järjekorrad, et kliendid ootavad autodega järjekordades parkimiskohti. «Olukorra lahendamiseks on ehitamisel Ikla/Ainazi kaupluse laiendus ja hetkel 1200 m2 kauplus muutub uue aasta algul topelt suuremaks. Kahjuks valmib laiendus koos täiendava parklaga alles uue aasta alguses,» sõnas Uudre.

Võrreldes klientide arvu tänavuste sügiskuudega, on juhatuse liikme sõnul kliente kaks korda rohkem. Aktiivne valmistumine käib ka 27-30 kuupäevade jaoks, mis saavad Uudre sõnul olema väga aktiivsed müügipäevad.

Sarnast trendi on näha ka Alko1000 kauplustes, kus on ka müügitöö tavapärasest rohkem hoogu sisse saanud.