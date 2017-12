Lihavõttemunad on päev pärast jõule juba poodidesse ja supermarketitesse ilmunud

Jõulud on jäänud seljataha ja jaeketid liiguvad järgmise suure püha suunas, milleks on munadepüha. The Independent kirjutab, et paljud kliendid pole Inglismaal rahul poodidega, sest juba teisel jõulupühal leiti poelettidelt lademetes munadepühale suunatud tooteid.

Kliendid väljendavad oma viha sotsiaalmeedias Twitter, kuhu mitmed on postitanud pilte ja vihaseid sõnumeid poodide käitumise osas. Piltidelt on näha poeriiuleid, mis on täis munakujulisi šokolaade ja teisi munadepüha maiustusi.

Üks kasutaja kirjutas: «Kas usute seda? Munadepüha munad on väljas teisel jõulupühal.» Kui tavaliselt tegutsevad poed üsna kiirelt valmistudes järgmisteks pühadeks, siis tänavu võisid nad tegutseda lausa liiga kiirelt, arvab The Independent. «Kas see on nali? On teine jõulupüha ja teil on poes munadepüha munad müügil!» kirjutab teine kasutaja.

Paljude arvates pole antud toodetel detsembris poodides kohta.