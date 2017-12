Eckerö Line asub uuest aastast tihedamini sõitma ja varem väljuma

«Lisasime MS Finlandia sõidugraafikusse veel ühe väljumise, kuna reisijate arv on sel aastal jõudsalt kasvanud – suurenenud on nii eestlastest reisijate kui ka üllatuslike, näiteks hiina ja jaapani rahvusest reisijate arv,» rääkis Eckerö Line Eesti müügi- ja turundusjuht Peep Siinmaa.

Siinmaa rääkis, et tänu Helsingi Läänesadama uuele terminalile on võimalik sõiduaega lühendada kahe tunni ja 15 minutini, sest terminalis on laevadel vähem manööverdamist.

MS Finlandia väljub alates 3.01.2018 Tallinnast varahommikuti esmaspäevast laupäevani. Sõiduplaani lisandub ka õhtune väljumine Helsingist. Kell 21.40 väljuv laev hakkab sõidutama reisijaid Tallinnasse iga päev, välja arvatud laupäeviti.

Eckerö Line randub ja väljub Tallinnas reisisadama B-terminalis ja Helsingis uues Lääneterminalis. Muudatused hakkavad kehtima alates 3.01.2018, uue sõidugraafiku leiab Eckerö Line’i veebilehelt.