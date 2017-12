Postimees maitseb: milline vahuvein sobib kõige paremini aastavahetuse lauale?

Parima vahuveini valimiseks palusime Rimil saata nende eelmise aasta vahuveinide müügiedetabeli viis esimest veinisorti. Kuuendana, n-ö musta hobusena lisasime võistlustulle Sovetskoje Igristoje vahuveini. Lisaks Postimehe toimetusele kutsusime jooke hindama ka Estonian Comedy koomiku Ari Matti Mustoneni, et välja selgitada parim vahuvein aastavahetuseks.

Esimesena said mekkijad kätte Törley Charmant Doux’ vahuveiniklaasi. See jook oli eelmisel aastal Rimi vahuveinide müügiedetabelis esimesel kohal. Kõigepealt jäi vahuveini maitsjatele silma mull, mida olevat täpselt parajalt. «Lõhnab alkoholi järele,» leidis üks maitsja nuusutamisel. «Ma ei ütleks, et see halb on, aga midagi üllatavat ta ka otseselt ei ole.» Keskmiseks hindeks kujunes kõige populaarsemal vahuveinil neli punkti viiest.

Teisena toodi lauale Cosmopolitan Diva. Esimene asi, mida proovijad tähele panid, oli vahuveini roosakas värvus. «Seda värvi ma tean küll, siia on midagi sisse libistatud,» naljatas koomik. Teisele maitsjale avaldas muljet nii roosakas toon kui suurem kogus vahtu. «Mulle isegi meeldib, et see vahutab rohkem. See roosakam toon meeldib ka.» Olles aga võtnud esimese lonksu, leidsid pea kõik hindajad, et tegemist on liiga magusa joogiga. Mitmed võrdlesid seda lastešampusega. «Lõhn ja värv on märksa paremad kui maitse,» võttis üks maitsjatest Cosmopolitan Diva olemuse kokku ning lõpptulemuseks sai jook 1,5 punkti.

Ainsa prosecco’na oli Rimi müügiedetabelisse pääsenud Zonin Prosecco Cuvee. Kui eelmise joogi puhul leidsid kõik, et tegemist on üleliia magusa joogiga, siis seekord oli arvamus risti vastupidine – vahuvein oli liiga hapu. «Appi, kui vastik lõhn,» sõnas üks proovijatest. Teine leidis, et pakutav näeb seni laual olnutest kõige rohkem vahuveini moodi välja, sest värvus on meeldivalt hele. Ühel maitsjatest hakkasid aga hambad huulte külge kleepuma. Kokku andis žürii prosecco’le pimetestis kaks punkti.

Neljanda vahuveinina jõudis lauale Rimi müügiedetabelis teisel kohal olev Martini Asti. «Oo, kui magus see on!» jahmus üks hindajatest. «Aga see on hea magus, ma võiks selle kohe ära juua.» Teisi maitsjaid vahuveini magusus ei võlunud. «See on tõesti väga magus,» sõnas üks. «Siin on kaks kilo suhkrut sees,» lisas teine ja soovitas kaalujälgijatel sellest vahuveinist kaarega mööda käia. Magus vahuvein kogus maitsjatelt 3,25 punkti.

Kuigi Rimi müügiedetabelis Sovetskojet ei olnud, lisasime selle siiski oma katsesse. Peale vaadates arvasid hindajad, et mulli on vahuveinis vähe. Maitsmisel pandi tähele kummalist maitset. «Natuke tehislik maitse on,» leidis üks proovijatest ja lisas, et jook meenutab kommi või lõhnaküünalt. Teise proovija sõnul on aga tegemist täiesti maitsetu vahuveiniga. Hoolimata sellest, et Sovetskoje müügiedetabelisse ei kuulunud ning sai hindajatelt kriitikat, teenis jook siiski lausa neli punkti viiest.

Viimasena said maitsjad pimetestis proovida Törley Muscate vahuveini. «Lõhn on küll vastik,» sõnas üks maitsjatest. Teise maitsja sõnul meenutas lõhn lausa asotsiaale. Kolmas leidis, et vahuveinil on küll keemiline lõhn, kuid maitse poolest on see magus. «Ma arvan, et see on selle testi kõige halvem vahuvein,» sõnas maitsja. «Ei ole, siin on olnud hullemaidki,» leidis teine. Kokku sai viimane vahuvein 3,25 punkti.