Ikea avab Lätis uksed vähem kui aasta pärast

Ikea esimene pood Lätis ehitatakse Riia äärelinna ning ehitus algab mais, kirjutab TVnet. Pood peaks oma uksed avama sügisel. Uute töötajate leidmiseks on Ikea avaldanud kaheksa töökuulutust.

Läti Ikea pood hakkab asuma kaheksa kilomeetri kaugusel Riia kesklinnast. Tegemist on tavalise Ikea poega, millel on parkla enam kui 1000 sõiduki jaoks. Ikea poe pinnaks plaanitakse 34 500 ruutmeetrit ning see ehitatakse kümne hektari suurusele maatükile. Esimene ja seni ainus Ikea pood Balti riikides avati 2013. aastal Vilniuses.

Riia pood saab olema praegusest Vilniuses asuvast poest veidi suurem, kuid kaubavalik jääb samaks. Poes saab olema ka lasteala, mis hõlmab endas imikuhooldusruume, mänguplatse ja parkimisvõimalusi peredele.

Ikea Riia poes jagub tööd ligi 400 inimesele.