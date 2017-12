Katse: telegramm jõudis Hispaaniasse kiiremini kui Eestisse

«Teie telegramm on juba Hispaanias, aga Eesti omad ei jõua niipea kohale, sest Eesti Post enam ei tööta,» ütles telegrammide saatmisega tegelev Aleksander Sahan, kui Postimees jõulureedel telegrammijaama uudistama läks.

Umbes tund enne Lasnamäel asuva jaama külastamist sai netis teele pandud tõesti kolm telegrammi – üks Tallinnasse, teine Tartumaa metsade vahele ja kolmas Hispaaniasse Tenerife saarele.

Hinnad Telegramm Tallinnasse – 5,48 Telegramm Pärnusse – 5,83 Telegramm Tenerifele – 14,86

Eestist saab telegramme saata kas Telegrafi numbrile helistades või siis meili teel. Kuna Tenerife aadressis olid tähed, mida eesti keeles ei leidu, sai telegrammid saadetud internetist. Tenerife aadressi tuli mitu korda sisestada, sest süsteem luges hispaania tähestiku ñ kirillitsa täheks ja nõudis selle kordategemist.

22. detsembri keskpäeval teele Tenerifele pandud telegramm oli Sahani sõnul samal päeval kohal, 26. detsembril püüti seda ka saajale üle anda. «Pakkide ja kirjade puhul üritatakse need alati koju ära tuua ja kui sind kodus pole, siis jäetakse teade,» rääkis Tenerifel elav Merike Teder. Kuna teda jõulude teise püha keskpäeval kodus polnud, siis viidi telegramm postkontorisse tagasi. Järele minnes selgus, et kohaliku postkontori rahval ei õnnestunud telegrammi üles leida. Siiani pole see veel õnnestunud.

Tänapäevane jõulutelegramm. | FOTO: Eero Vabamägi

Eestisse saadetud telegrammid trükib Sahan välja ning saadab üldjuhul tavapostiga edasi. Seega sõltub nende liikumiskiirus Ominva töögraafikust ning jõulude ajal riiklik postifirma puhkas pikalt. Nii jõudis 22. detsembril Tallinna kesklinnast Nõmmele saadetud telegramm kohale 27. detsembri hommikul. Tartumaale Kastre valda teele läinud telegramm oli postkastis 28. detsembri hommikul.

Enne jõule, 21. detsembri keskpäeval Tallinnast Pärnusse saadetud telegramm oli kohal järgmisel hommikul.