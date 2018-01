Kuidas alustada raha kogumisega?

2017. aasta võis olla rahakotile üsna raske aasta, kuid kunagi pole hilja oma rahalist seisu parandada. Brittide tarbijaportaal Witch? on kokku kogunud nipid, kuidas alustada säästmist ja seda ka edukalt jätkata.

1. Sea endale kindel eelarve ja püsi selles

Kõigepealt tuleb endale selgeks teha oma sissetulekud ja väljaminekud ja vaadata, kust on võimalik kulutusi vähemaks tõmmata. Tihti selgub näiteks, et selle asemel, et igal tööpäeval väljas lõunatamas käia, võiks toidu kodus eelmine päev valmis teha ja sel viisil suure hulga raha kokku hoida. Ühtlasi on olemas ka terve hulk mobiilirakendusi, mis aitavad rahaseisul silma peal hoida.

2. Automatiseeri oma säästud

Isegi, kui oled kogunud väikese summa raha, on selle laiaks löömine üsna kerge, kui sul pole säästmise harjumust. Automaatselt raha kõrvale panna aitavad aga erinevad mobiilirakendused või pangateenused. Näiteks on ka Eestis olemas Digikassa, mis võimaldab deebetkaardiga makstes säästa. Digikassa võtab maksmisel kaardilt kõrgemaks ümardatud täissumma ning paneb alles jäänud sendid kogumisse.

3. Osta rongikaart, kui oled tihe rongisõitja

Brittidele antud nõu kulub ka eestlastele marjaks ära. Kui sõidad tihti rongiga, siis on mõislik osta pilet internetist kliendikaarti kasutades. Nii võid hoida kuus mitu eurot kokku.

4. Kasuta perepakkumisi

Selleks, et säästa, tuleks sul ilmselt lõpetada mõned märkamatuna tunduvad väljaminekud nagu erinevate meelelahutuste tellimine. Seal hulgas ilmselt ka Spotify. Kuid enne, kui plaanid muusikarakendust kustutama hakata, vaata, kas poleks mõistlikum võtta kõigile oma pereliikmetele Sporify Premium for Family, mille kuumaks on 10,99 eurot kuus ja Premium õigused kanduvad viiele pereliikmele. Spotify Premium maksab tavaliikmele 6,99 eurot kuus. Samamoodi lubavad ka Amazon Prime ja Netflix jagada oma arve pereliikmetega.

5. Tee selgeks oma majapidamiskulud

Kui kütuse ja toidu hindu on inimesed harjunud tihedalt jälgima, siis küttekuludele minev on tihti teisejärguline. Tegelikult tasub jälgida eri teenusepakkujate hindu ja mõelda, milline on kõige mõistlikum lahendus just sinu kodule. Eestis on võimalik küttekulusid võrrelda veebiportaalis elektrihind.ee ja gaasihind.ee, kuid alati tasub küsida ka personaalset pakkumist.

6. Jälgi kindlustusteenuste pakkujaid

Sarnaselt elektri ja gaasi pakkujatega ei ole inimestel harjumust jälgida ka kindlustusteenuste pakkujate erinevaid hindu. Tõsiasi on aga see, et sama teenus võib erineda mitme euro võrra erinevate kindlustuspakkujate juures.

7. Liitu poodide lojaalsusprogrammidega

Enamikul poodidel on olemas püsiklientidele mõeldud programm, millega saavad püsikliendid suuremaid soodustusi ja teenivad raha ostudelt. Esialgu väikesena tunduvad summad kuhjuvad lõpuks suureks.