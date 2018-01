Briti kontorirotid avaldavad 50 viisi, kuidas nad on tööl viilinud

Teada saamaks, millised on populaarseimad tööluusi võtted, uuriti rohkem kui 2000 britist kontoritöötajat, vahendab The Independent.

Uuring näitas, et keskmine töötaja võtab päevas 50 minutit tööpausi ja seda enamasti selle jaoks, et tegeleda isiklike asjadega.

Rahvusvahelise loomade heategevusorganisatsiooni SPANA, mis tegeleb töötavate loomade ravimisega arengumaades, tegevjuhi Geoffrey Dennise sõnul võib tööleminek pärast pikka puhkust mõjuda kehale šokina, mistõttu võivad paljud töötajad nädal pärast puhkust rohkem viilida kui muidu. «Paljud töötavad kõvasti, kuid uuringust selgub, et lisaks töötegemisele on loominguliselt lähenetud ka tööluusile.»

Paljude teiste seas tuuakse tööst viilimisena välja väikeseks jalutuskäiguks kadumine, arvuti ekraanil unerežiimi välja lülitamine ja isiklike e-kirjade kirjutamine Microsoft Wordis.

Lisaks mainitakse ka ära post-it märkmepaberitele kirjutamise, et luua illusioon väga tegusast töölauast ja kontori peal kiiresti kõndimine, et näidata teistele, kui kiire ja tegus töötaja ollakse.

Dennis lisas, et kuigi pärast pikki pühi võib tööle tulek raske näida, siis on see kõik tegelikult väga lihtne. «Peaksime meeles pidama, et meie mure siin pole võrreldavgi nende loomadega, kes töötavad ohtlikes kohtades, kelle tervis on ohus ja kes elavad tihti liiga lühikest elu.»

50 viisi, kuidas töölt viilida: